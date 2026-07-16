ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio comunica la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Simone Corazza. Il Club bianconero saluta, dopo due anni, uno dei grandi protagonisti della promozione conquistata nella scorsa stagione. Indelebili resteranno il gol vittoria realizzato al 90’, da neoentrato, nel derby contro la Sambenedettese al “Riviera delle Palme” il 4 marzo 2026 e quello, ancora decisivo, siglato al 101’ sul campo della capolista Arezzo, su rigore, il 30 marzo scorso. Due gol pesantissimi, simbolo di carattere, determinazione e spirito di sacrificio, che hanno contribuito al ritorno dell’Ascoli in Serie B.

“L’Ascoli Calcio rivolge a Simone un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, con l’augurio sincero di poter continuare a vivere nuove soddisfazioni sportive e umane, portando sempre con sé il ricordo di Ascoli e dell’affetto di un popolo che non dimenticherà le sue imprese”.

Rinnova invece l’altro attaccante Amine Chakir, raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di fino al 30 giugno 2029. Fra i grandi protagonisti della stagione culminata con la promozione in Serie B, Chakir ha lasciato il segno con 6 reti e 2 assist, risultando decisivo in alcuni dei momenti più significativi del Campionato: il gol che ha regalato i tre punti con la Torres a Sassari, la rete del pareggio al 93’ contro la Vis Pesaro, preludio alla straordinaria rimonta completata al 97’, e il gol vittoria nella gara di ritorno dei playoff contro il Potenza. Grazie al suo spirito di sacrificio, alla determinazione e alle qualità tecniche, Amine ha conquistato la fiducia del Club e della tifoseria bianconera.

CESSIONI

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Aljaž Tavčar a Giulianova Calcio 1924. Il Club bianconero augura ad Aljaž una stagione ricca di soddisfazioni, crescita professionale e personale, con l’auspicio che questa esperienza possa rappresentare un’importante tappa del suo percorso di maturazione.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.