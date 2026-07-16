L’evento organizzato dalla Pro Loco che invita cittadini e visitatori a scoprire il borgo attraverso un’esperienza capace di unire enogastronomia, cultura e tradizioni

OFFIDA – Offida è pronta ad accogliere visitatori e appassionati di enogastronomia con un percorso pensato per valorizzare le bellezze della città. Sabato 18 luglio, dalle ore 20, torna l’appuntamento con GustandOffida, l’evento organizzato dalla Pro Loco che invita cittadini e visitatori a scoprire il borgo attraverso un’esperienza capace di unire enogastronomia, cultura e tradizioni.

Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato uno dei simboli dell’estate offidana, richiamando centinaia di persone desiderose di vivere il centro storico in una veste speciale.

Il presidente della Pro Loco, Andrea Nespeca, sottolinea come questo percorso rappresenti ormai un simbolo dell’estate offidana: “GustandOffida è uno degli appuntamenti più sentiti della nostra estate, capace di raccontare la nostra identità attraverso il gusto. Il nostro obiettivo è che chi partecipa torni a casa con il ricordo di sapori autentici, ma anche della bellezza e dell’atmosfera unica di Offida”.

Il viaggio tra i vicoli di Offida prevede diverse postazioni dedicate ai sapori del territorio: degustazioni di vini locali, specialità della tradizione contadina, fino ai dolci della cultura gastronomica offidana. Il cammino sarà accompagnato da ottima musica, creando un’atmosfera coinvolgente lungo tutto il percorso.

L’itinerario offrirà inoltre l’occasione di ammirare alcuni degli scorci più suggestivi del borgo, tra chiese, palazzi storici e le vie dove continua a vivere l’antica arte del merletto a tombolo, autentico patrimonio identitario di Offida e simbolo della maestria delle sue merlettaie.

Per informazioni e prenotazioni, gradite per organizzare al meglio la serata, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 328 8361698.

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