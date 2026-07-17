OFFIDA – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il documento di indirizzo alla

progettazione dell’intervento di mitigazione dell’area in frana di Borgo Miriam, nel

comune di Offida, avviando così la fase progettuale di un’opera strategica per la

sicurezza dell’abitato e per il post sisma.

Gli approfondimenti geologici e geofisici condotti negli ultimi anni dal Settore

Soggetto Attuatore e Ordinanze Speciali dell’Usr hanno confermato la presenza di un

fenomeno franoso attivo, classificato con livelli elevati di pericolosità e rischio, che

coinvolge l’area della frazione e ha causato nel tempo lesioni e criticità ad alcuni edifici.

Il valore complessivo stimato dell’opera ammonta a 3,375 milioni di euro.

Gli studi eseguiti hanno evidenziato come una delle principali cause di instabilità del

versante sia l’innalzamento della falda acquifera. Per questo motivo l’intervento

prevede la realizzazione di un articolato sistema di drenaggio, con trincee drenanti

capaci di intercettare e convogliare le acque sotterranee, abbassando il livello

piezometrico e riducendo le pressioni interne al terreno. L’obiettivo è incrementare

le condizioni di stabilità del versante e consentire la ricostruzione in piena sicurezza.

«La sicurezza dei cittadini e la possibilità di ricostruire rappresentano priorità

assolute. Questo provvedimento costituisce un passaggio fondamentale perché

consente di avviare la progettazione di un’opera complessa e attesa, indispensabile

per affrontare in maniera definitiva il problema del dissesto che interessa Borgo

Miriam – sottolinea il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli -.

Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio Speciale

Ricostruzione e il Comune per il lavoro svolto in questi anni di approfondimenti tecnici

e studi specialistici che oggi consentono di compiere un passo decisivo verso la

soluzione del problema».

Il cronoprogramma prevede ora l’affidamento dei servizi tecnici, la redazione del

progetto di fattibilità, il passaggio in Conferenza dei servizi, la progettazione esecutiva

e infine la realizzazione delle opere di mitigazione.

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