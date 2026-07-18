OFFIDA – Cinquant’anni di karate, di tatami, di generazioni di atleti cresciuti tra disciplina e passione. La città di Offida ha scelto di celebrare questo traguardo con una targa ufficiale, consegnata dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale, dedicata all’Associazione Sportiva Dilettantistica Master Karate Offida Fitness Club, la scuola fondata e guidata dal Maestro Graziano Ciotti.

“A Offida le associazioni sportive permettono ai cittadini di praticare tanti sport diversi, e questo è il vero valore dello sport: impegno e perseveranza – ha commentato il consigliere con delega allo Sport, Roberto Barbizzi – Quello del Maestro Ciotti è un traguardo storico, che rappresenta un pezzo di storia della nostra città”.

Il testo dell’onorificenza, datata Offida 18 luglio 2026, non lascia dubbi sul valore del riconoscimento: “Per 50 anni di passione, impegno e dedizione allo sport, alla formazione e alla crescita di generazioni di atleti. Un traguardo che è parte della storia e dell’orgoglio della nostra comunità.” Visibilmente emozionato, il maestro Ciotti ha parlato di un regalo indimenticabile: “Un traguardo non si raggiunge mai da soli. Ringrazio le autorità e i dirigenti presenti oggi, e le famiglie che permettono ai propri figli di fare sport. Ho sempre cercato di crescere prima uomini e donne, e poi campioni. Abbiamo lottato e sudato sempre insieme”.

Un ricordo speciale è stato dedicato al campione scomparso nel 2017, Andrea Nekoofar, con l’intervento commosso della mamma Delia Piralli (vice presidente Csen e coordinatrice nazionale Karate). Tra ricordi di vittorie, rinascite e titoli sportivi, il pensiero è andato a chi c’è e a chi da lassù continua a guardare.

Il Master Karate Offida nasce nel lontano 1976, quando Graziano Ciotti, oggi cintura nera di alto Dan, comincia la propria attività di istruttore. Da allora la scuola offidana è diventata un punto di riferimento nel panorama delle arti marziali italiane, capace di formare atleti di ogni età e di competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Numerosi i successi raccolti negli anni recenti: dai podi al Trofeo Marche, dove la squadra giovanile guidata dal Maestro Ciotti ha conquistato sette primi posti in una sola giornata di gare, ai piazzamenti alla Coppa Nazionale CSEN e al Campionato Nazionale Karate, fino al trionfo con dieci medaglie d’oro ottenuto lo scorso aprile in un evento ospitato proprio al Palasport Vannicola di Offida.

Il tributo del Comune arriva a pochi mesi da un altro importante attestato: nel dicembre 2025 la Fijlkam, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, aveva conferito a Ciotti la qualifica di Maestro Benemerito.

Hanno partecipato all’evento Fabio Masi consigliere Fijlkam Marche, che ha portato i saluti del presidente del Coni Fabio Luna; il consigliere con Delega allo Sport di Grottammare Nicolino Giannetti, che ha letto il messaggio del sindaco Alessandro Rocchi, il Maestro Alfonso Ventura e Fabrizio Paffarini Presidente Csen Umbria. Il segretario generale Ali e presidente della Rete dei Comuni sostenibili, Valerio Lucciarini, ha definito il maestro Ciotti “un figlio prediletto di Offida”. “Il Maestro è stato un punto di riferimento di tante generazioni, e lo sarà ancora – ha aggiunto Lucciarini – Oltre a essere un campione e un istruttore, è un grande educatore anche per la vita fuori dal tatami: una ricchezza enorme che mette a disposizione del territorio”.

“Una giornata estremamente particolare – conclude il Sindaco Luigi Massa – Il frutto di questo impegno sono i bambini che abbiamo oggi qui davanti (allievi di Ciotti ndr): risultati sportivi, ma anche vita vissuta reale. Non si è una monade, non si è soli all’interno di una società, e lo sport permette proprio questo, con un approccio formativo. C’è la consapevolezza che investire sui bambini attraverso lo sport significhi investire sulla comunità”.

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