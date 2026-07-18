La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa

ASCOLI PICENO – Lunedì 20 luglio (partenza alle 21 da Piazza Matteotti sotto la statua di Cecco d’Ascoli ad Ascoli Piceno) appuntamento con l’evento “Ponti e porte”, una camminata culturale serale curata da Unione Sportiva Acli Marche.

Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso, illustrato da una guida turistica, toccherà vari punti di interesse culturale della città e sarà dedicato ai ponti e alle porte della città di Ascoli con un percorso diverso da quello del 15 giugno quando vennero viste altre porte e altri ponti.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 19 luglio.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.