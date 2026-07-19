I gruppi: “Nella convinzione che informare la comunità e mantenere vivo il dibattito pubblico su temi strategici rappresenti un dovere delle istituzioni e di chi svolge il ruolo di minoranza”

ASCOLI PICENO – I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Ascoli Piceno – Ascoli Bene Comune, Ascolto e Partecipazione e Partito

Democratico – comunicano di aver richiesto e ottenuto la convocazione di un Consiglio comunale aperto, che si terrà

lunedì 20 luglio, alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Filippo.

L’ordine del giorno sarà dedicato alle criticità dei principali assi viari di collegamento della città di Ascoli Piceno e del

territorio piceno, con particolare riferimento all’Autostrada A14, alla Superstrada Ascoli-Mare e alla Strada Statale

Salaria, infrastrutture strategiche che da anni presentano problematiche rilevanti sotto il profilo della sicurezza,

dell’efficienza della mobilità e dello sviluppo economico del territorio.

La convocazione del Consiglio rappresenta un importante risultato ottenuto dai gruppi di opposizione, che hanno

ritenuto “doveroso portare all’attenzione del Consiglio comunale e dell’opinione pubblica un tema che interessa

quotidianamente cittadini, lavoratori e imprese”.

L’iniziativa costituisce “un momento di informazione e confronto istituzionale sulle prospettive e sulle possibili soluzioni

riguardanti il sistema dei collegamenti viari del territorio, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una

questione decisiva per il futuro della città e dell’intero Piceno”.

I gruppi consiliari Ascoli Bene Comune, Ascolto e Partecipazione e Partito Democratico invitano la cittadinanza “a

seguire i lavori del Consiglio comunale aperto, nella convinzione che informare la comunità e mantenere vivo il dibattito

pubblico su temi strategici rappresenti un dovere delle istituzioni e di chi svolge il ruolo di opposizione”.

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