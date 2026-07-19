ASCOLI PICENO – I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Ascoli Piceno – Ascoli Bene Comune, Ascolto e Partecipazione e Partito
Democratico – comunicano di aver richiesto e ottenuto la convocazione di un Consiglio comunale aperto, che si terrà
lunedì 20 luglio, alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Filippo.
L’ordine del giorno sarà dedicato alle criticità dei principali assi viari di collegamento della città di Ascoli Piceno e del
territorio piceno, con particolare riferimento all’Autostrada A14, alla Superstrada Ascoli-Mare e alla Strada Statale
Salaria, infrastrutture strategiche che da anni presentano problematiche rilevanti sotto il profilo della sicurezza,
dell’efficienza della mobilità e dello sviluppo economico del territorio.
La convocazione del Consiglio rappresenta un importante risultato ottenuto dai gruppi di opposizione, che hanno
ritenuto “doveroso portare all’attenzione del Consiglio comunale e dell’opinione pubblica un tema che interessa
quotidianamente cittadini, lavoratori e imprese”.
L’iniziativa costituisce “un momento di informazione e confronto istituzionale sulle prospettive e sulle possibili soluzioni
riguardanti il sistema dei collegamenti viari del territorio, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una
questione decisiva per il futuro della città e dell’intero Piceno”.
I gruppi consiliari Ascoli Bene Comune, Ascolto e Partecipazione e Partito Democratico invitano la cittadinanza “a
seguire i lavori del Consiglio comunale aperto, nella convinzione che informare la comunità e mantenere vivo il dibattito
pubblico su temi strategici rappresenti un dovere delle istituzioni e di chi svolge il ruolo di opposizione”.
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