L’evento, di matrice Italiana Strength League, ha visto la partecipazione di atleti da tutta Europa ed è stato supervisionato del campione internazionale Evans Nana e dal campione italiano Andrea Invernizzi, coadiuvati dal Team Ciaralli, squadra locale

ASCOLI PICENO – Si è svolta sabato 18 luglio nella splendida cornice del Forte Malatesta la manifestazione sportiva Ludi Piceni II, gara internazionale di strongman, valevole per la qualifica alla Strongman Champions League mondiale, un evento della forza tra i più esclusivi d’Italia. L’iniziativa è stata resa possibile dal Comune di Ascoli Piceno, nella persona del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore allo sport, Nico Stallone e dal sestiere di Porta Maggiore, con il caposestiere Gino Petronio.

L’evento, di matrice Italiana Strength League, ha visto la partecipazione di atleti da tutta Europa ed è stato supervisionato del campione internazionale Evans Nana e dal campione italiano Andrea Invernizzi, coadiuvati dal Team Ciaralli, squadra locale impegnata da anni nella diffusione dello strongman e del powerlifting nell’Italia centrale, capitanata da Valerio Massimo Ciaralli.

Gli atleti si sono affrontati in cinque prove di forza, mettendo alla prova potenza, resistenza e tecnica.

Al termine della competizione, sono stati proclamati i vincitori delle rispettive categorie, tra i quali gli ascolani Adriano Mathlouthi, Eleonora Filipponi e Valerio Massimo Ciaralli:

– Woman U57 Micaela Todini,

– Man U105 Matteo Bussetti,

– Man open Paolo Acquaviva.

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