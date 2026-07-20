ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza dirigenziale 423 del 14/07/2026 – Regolamentazione della circolazione stradale in corso G. Mazzini civ. 190 per l’installazione di un cantiere edile
https://www.comune.ap.it/flex/
Ordinanza dirigenziale 432 del 18/07/2026 – Regolamentazione della viabilità e della sosta nel quartiere di Porta Maggiore in occasione dell’iniziativa “Notte bianca edizione 2026” per il giorno 24 luglio
https://www.comune.ap.it/flex/
Ordinanza dirigenziale 433 del 18/07/2026 – Modifica con integrazione dell’ordinanza dirigenziale n. 423 del 14/07/2026 avente per oggetto “Regolamentazione della circolazione stradale in corso Mazzini civ. 190 per l’installazione di un cantiere edile”
https://www.comune.ap.it/flex/
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo