ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Ordinanza dirigenziale 423 del 14/07/2026 – Regolamentazione della circolazione stradale in corso G. Mazzini civ. 190 per l’installazione di un cantiere edile

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28150

 

Ordinanza dirigenziale 432 del 18/07/2026 – Regolamentazione della viabilità e della sosta nel quartiere di Porta Maggiore in occasione dell’iniziativa “Notte bianca edizione 2026” per il giorno 24 luglio

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28176

 

Ordinanza dirigenziale 433 del 18/07/2026 – Modifica con integrazione dell’ordinanza dirigenziale n. 423 del 14/07/2026 avente per oggetto “Regolamentazione della circolazione stradale in corso Mazzini civ. 190 per l’installazione di un cantiere edile”

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28180


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