ROCCAFLUVIONE – Domenica 26 luglio terza edizione de “A festa Ranna – di frazione in frazione” un evento organizzato dal Comune di Roccafluvione con la collaborazione di ProLoco, Comitato “La Rocca” e “Transumanze di idee” con il prezioso contributo del CAI che promuove e valorizza le frazioni del territorio.

Quest’anno protagonista è Roccacasaregnano che comprende Casaregnano, Cuccaro e Capo il Colle.

Ritrovo alle 16,15 presso il Campo Parrocchiale “Gloria Pignoloni” e partenza alle 16,30 per la passeggiata che rievoca la processione di San Fortunato, direzione zona “Lu Cavaliere” con le storie e le leggende, passando per Capo il Colle, su per “la salita de li prete rotte” , fino alla Croce che era il punto di arrivo della processione. Il percorso è animato con racconti e scatch dal Gruppo Teatrale Opera Show, dal violino di Anna del Bello e al ritorno musica con il Gruppo Folkloristico “I Trallalero” e una volta tornati al campo parrocchiale, cena offerta dagli abitanti delle tre frazioni e spettacolo con il Mago Alex. Inoltre sempre al campo, dalle 17 alle 20, Event Giochi per i più piccoli.

Per la partecipazione è gradita la prenotazione (info in locandina)-

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