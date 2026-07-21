ASCOLI PICENO – Sabato 25 luglio le vie del centro storico si riempiranno di musica, dalle ore 19.30 alle ore 23.30: andrà infatti in scena la prima edizione dell’Ascoli Street Music Festival, la rassegna organizzata dall’associazione Artepiazza APS con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, a ingresso gratuito.

“Un’altra iniziativa che arricchisce la proposta estiva cittadina – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – e che si inserisce nella strategia di promozione di eventi di piccola scala, capaci comunque di generare attrattività e di richiamare visitatori”.

Il festival porterà la musica dal vivo nel cuore della città, con esibizioni che si alterneranno per tutta la serata animando sei luoghi simbolo del centro: il chiostro di San Francesco, la Loggia dei Mercanti, via del Trivio, l’angolo tra via Del Duca e rua Garzoni, il portico di Piazza del Popolo (all’incrocio con via Del Duca) e l’angolo di Piazza del Popolo presso l’edicola Morelli. Undici artisti si alterneranno sui palchi diffusi della manifestazione: Gipsy Rufina, Jabel Kanutè, Luca Orsini & Boris, SMN, Pg Petricca, Monica Kremidi, Marco Bandera, Elettrica Essenza, T., Quartetto Arya e Cloro Cloro Cloro.

Spazio anche alla parola, con l’intervista allo scrittore Roberto Mestichelli, in programma alla Loggia dei Mercanti.

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