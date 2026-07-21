ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità veicolare in occasione dell’evento organizzato dall’associazione Piceno Racing Club in programma il 25 luglio 2026 in corso Trento e Trieste e piazza Simonetti
Con l’Ordinanza dirigenziale 438 del 21 luglio l’Amministrazione ordina di istituire Corso Trento e Trieste, da incrocio con Via Ceci a Via XX Settembre dalle ore 17 alle ore 20 del 25 luglio 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta riservando la sosta ai veicoli che parteciperanno all’evento organizzato dalla Piceno Racing Club;
- brevi interruzioni della circolazione stradale dalle ore 18 in c.so Trento e Trieste con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma (fatta eccezione per i veicoli partecipanti all’evento , per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno) al fine di permettere le manovre di posizionamento dei veicoli lungo la via;
- la deviazione del traffico veicolare da Piazza Roma a Via Pretoriana, che dovrà essere effettuata da personale dell’associazione Piceno Racing Club, con relativo posizionamento e presidio fisso delle transenne di chiusura;
di istituire, Piazza Simonetti lato est dalle ore 17 alle ore 20 del 25 luglio 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta lato est (fatta eccezione gli stalli di sosta riservati alla Prefettura, Provincia di Ap e disabili ) riservando la sosta ai veicoli che parteciperanno all’evento organizzato dalla Piceno Racing Club. I veicoli dovranno essere posizionati in maniera tale da garantire lo spazio fruibile al trenino Giocamondo per la sosta in piazza e in maniera da non creare intralcio ai veicoli per i quali è consentita la sosta (Prefettura, Provincia, disabili);
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