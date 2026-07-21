ARQUATA DEL TRONTO – Conferenza stampa in programma giovedì 23 luglio alle ore 11 nella Sala Consiliare ‘Aleandro Petrucci’ del Comune di Arquata del Tronto.

Si parlerà dei lavori bloccati sulla Salaria.

Le parole del sindaco Michele Franchi: “A volte ci sono circostanze che non permettono il rispetto delle tempistiche canoniche: sono le circostanze di emergenza e questa lo è a tutti gli effetti. La paralisi dei lavori sulla Salaria è inaccettabile, per noi come per tutto il territorio e sono pronto ad azioni eclatanti per il bene dei miei cittadini”.

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