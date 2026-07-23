ASCOLI PICENO – Si è aperto oggi pomeriggio il sipario sulla Serie BKT 2026/27: nella splendida e caratteristica cornice del Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno si è svolta la presentazione ufficiale dei calendari del prossimo campionato cadetto, alla presenza del Presidente della Lega B Paolo Bedin, del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e del Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri.
Per il Picchio l’esordio stagionale sarà in trasferta: alla prima giornata i bianconeri saranno di scena allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona, formazione appena retrocessa dalla Serie A. Seguiranno due gare consecutive al “Del Duca”: alla seconda giornata Ascoli-Carrarese, mentre alla terza arriverà il Benevento, altra neopromossa dalla Serie C, al pari dei bianconeri. Alla quarta giornata, invece, l’Ascoli farà visita al Padova.
La cerimonia, condotta dai giornalisti Alessandro Iori e Simona Rolandi, si è aperta con il saluto del Sindaco Marco Fioravanti, che ha sottolineato il valore del calcio per il territorio: “Per Ascoli il calcio è un valore non solo sportivo, ma anche sociale”. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i presidenti delle società di Serie B giunti ad Ascoli per assistere alla presentazione dei calendari.
Successivamente è intervenuto il Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri: “Stiamo vivendo un’emozione straordinaria. L’anno scorso ci sono stati momenti incredibili e lo dico da tifoso. Da sognatore ci speravo, ma poi i risultati li abbiamo raggiunti grazie al popolo piceno, grazie al Comune e a tutti coloro che ci sono stati vicini. Ringrazio tutti i colleghi che hanno accettato di venire in casa nostra e il Presidente Bedin, che mi ha accolto con onore”.
Il Presidente della Lega B Paolo Bedin ha quindi ringraziato la città di Ascoli Piceno e l’Ascoli Calcio per l’ospitalità, soffermandosi anche sull’entusiasmo che circonda il Club bianconero: “Gli 8.200 abbonamenti sottoscritti in pochi giorni rappresentano un rapporto abbonati-abitanti impressionante e unico nel panorama nazionale”.
Sul palco si sono poi alternati gli interventi del decano della Gazzetta dello Sport Nicola Binda e dell’ex bomber bianconero Daniele Cacia. La serata è stata impreziosita anche da un momento di intrattenimento con Neri Marcorè, grande tifoso dell’Ascoli, che ha contribuito a rendere ancora più speciale un evento che ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione della Serie BKT.
Questo il calendario dell’Ascoli Calcio:
GIRONE DI ANDATA
1^ (22 ago) — Hellas Verona-Ascoli
2^ (29 ago) — Ascoli-Carrarese
3^ (5 set) — Ascoli-Benevento
4^ (12 set) — Padova-Ascoli
5^ (19 set) — Ascoli-Avellino
6^ (10 ott) — Südtirol-Ascoli
7^ (17 ott) — Ascoli-Empoli
8^ (24 ott) — Catanzaro-Ascoli
9^ (27 ott) — Ascoli-Sampdoria
10^ (31 ott) — Arezzo-Ascoli
11^ (7 nov) — Ascoli-Palermo
12^ (21 nov) — Ascoli-L.R. Vicenza
13^ (24 nov) — Cesena-Ascoli
14^ (28 nov) — Ascoli-Virtus Entella
15^ (5 dic) — Mantova-Ascoli
16^ (8 dic) — Ascoli-Juve Stabia
17^ (12 dic) — Pisa-Ascoli
18^ (19 dic) — Ascoli-Modena
19^ (27 dic) — Cremonese-Ascoli
GIRONE DI RITORNO
20^ (9 gen) — Ascoli-Catanzaro
21^ (16 gen) — Ascoli-Südtirol
22^ (23 gen) — L.R. Vicenza-Ascoli
23^ (30 gen) — Ascoli-Padova
24^ (6 feb) — Sampdoria-Ascoli
25^ (13 feb) — Avellino-Ascoli
26^ (20 feb) — Ascoli-Pisa
27^ (27 feb) — Empoli-Ascoli
28^ (2 mar) — Ascoli-Arezzo
29^ (6 mar) — Virtus Entella-Ascoli
30^ (13 mar) — Modena-Ascoli
31^ (20 mar) — Ascoli-Cremonese
32^ (3 apr) — Benevento-Ascoli
33^ (10 apr) — Ascoli-Cesena
34^ (17 apr) — Palermo-Ascoli
35^ (24 apr) — Ascoli-Mantova
36^ (1 mag) — Carrarese-Ascoli
37^ (8 mag) — Ascoli-Hellas Verona
38^ (14 mag) — Juve Stabia-Ascoli
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