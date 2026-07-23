Per il Picchio l’esordio stagionale sarà in trasferta: alla prima giornata i bianconeri saranno di scena allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona, formazione appena retrocessa dalla Serie A.

ASCOLI PICENO – Si è aperto oggi pomeriggio il sipario sulla Serie BKT 2026/27: nella splendida e caratteristica cornice del Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno si è svolta la presentazione ufficiale dei calendari del prossimo campionato cadetto, alla presenza del Presidente della Lega B Paolo Bedin, del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e del Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri.

Per il Picchio l’esordio stagionale sarà in trasferta: alla prima giornata i bianconeri saranno di scena allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona, formazione appena retrocessa dalla Serie A. Seguiranno due gare consecutive al “Del Duca”: alla seconda giornata Ascoli-Carrarese, mentre alla terza arriverà il Benevento, altra neopromossa dalla Serie C, al pari dei bianconeri. Alla quarta giornata, invece, l’Ascoli farà visita al Padova.

La cerimonia, condotta dai giornalisti Alessandro Iori e Simona Rolandi, si è aperta con il saluto del Sindaco Marco Fioravanti, che ha sottolineato il valore del calcio per il territorio: “Per Ascoli il calcio è un valore non solo sportivo, ma anche sociale”. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i presidenti delle società di Serie B giunti ad Ascoli per assistere alla presentazione dei calendari.

Successivamente è intervenuto il Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri: “Stiamo vivendo un’emozione straordinaria. L’anno scorso ci sono stati momenti incredibili e lo dico da tifoso. Da sognatore ci speravo, ma poi i risultati li abbiamo raggiunti grazie al popolo piceno, grazie al Comune e a tutti coloro che ci sono stati vicini. Ringrazio tutti i colleghi che hanno accettato di venire in casa nostra e il Presidente Bedin, che mi ha accolto con onore”.

Il Presidente della Lega B Paolo Bedin ha quindi ringraziato la città di Ascoli Piceno e l’Ascoli Calcio per l’ospitalità, soffermandosi anche sull’entusiasmo che circonda il Club bianconero: “Gli 8.200 abbonamenti sottoscritti in pochi giorni rappresentano un rapporto abbonati-abitanti impressionante e unico nel panorama nazionale”.

Sul palco si sono poi alternati gli interventi del decano della Gazzetta dello Sport Nicola Binda e dell’ex bomber bianconero Daniele Cacia. La serata è stata impreziosita anche da un momento di intrattenimento con Neri Marcorè, grande tifoso dell’Ascoli, che ha contribuito a rendere ancora più speciale un evento che ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione della Serie BKT.

Questo il calendario dell’Ascoli Calcio:

GIRONE DI ANDATA

1^ (22 ago) — Hellas Verona-Ascoli

2^ (29 ago) — Ascoli-Carrarese

3^ (5 set) — Ascoli-Benevento

4^ (12 set) — Padova-Ascoli

5^ (19 set) — Ascoli-Avellino

6^ (10 ott) — Südtirol-Ascoli

7^ (17 ott) — Ascoli-Empoli

8^ (24 ott) — Catanzaro-Ascoli

9^ (27 ott) — Ascoli-Sampdoria

10^ (31 ott) — Arezzo-Ascoli

11^ (7 nov) — Ascoli-Palermo

12^ (21 nov) — Ascoli-L.R. Vicenza

13^ (24 nov) — Cesena-Ascoli

14^ (28 nov) — Ascoli-Virtus Entella

15^ (5 dic) — Mantova-Ascoli

16^ (8 dic) — Ascoli-Juve Stabia

17^ (12 dic) — Pisa-Ascoli

18^ (19 dic) — Ascoli-Modena

19^ (27 dic) — Cremonese-Ascoli

GIRONE DI RITORNO

20^ (9 gen) — Ascoli-Catanzaro

21^ (16 gen) — Ascoli-Südtirol

22^ (23 gen) — L.R. Vicenza-Ascoli

23^ (30 gen) — Ascoli-Padova

24^ (6 feb) — Sampdoria-Ascoli

25^ (13 feb) — Avellino-Ascoli

26^ (20 feb) — Ascoli-Pisa

27^ (27 feb) — Empoli-Ascoli

28^ (2 mar) — Ascoli-Arezzo

29^ (6 mar) — Virtus Entella-Ascoli

30^ (13 mar) — Modena-Ascoli

31^ (20 mar) — Ascoli-Cremonese

32^ (3 apr) — Benevento-Ascoli

33^ (10 apr) — Ascoli-Cesena

34^ (17 apr) — Palermo-Ascoli

35^ (24 apr) — Ascoli-Mantova

36^ (1 mag) — Carrarese-Ascoli

37^ (8 mag) — Ascoli-Hellas Verona

38^ (14 mag) — Juve Stabia-Ascoli

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