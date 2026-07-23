SPINETOLI – Dal 27 luglio al 3 agosto a Pagliare si terrà la Festa di Maria Santissima Addolorata, con eventi tutte le sere in Piazza Kennedy. E il 2 agosto ci sarà Filippo Graziani in concerto.

“La festa della Madonna Addolorata – commenta il presidente del comitato organizzatore, Giulio Ficcadenti – è senza dubbio una delle ricorrenze più significative del nostro paese, per la sua tradizione civile e religiosa che di generazione in generazione viene tramandata e vissuta con sentita partecipazione. Il comitato è orgoglioso di riproporre anche quest’anno l’appuntamento. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di mantenere viva una consuetudine così importante perché rappresenta un’occasione di crescita anche per il territorio che mette in mostra i suoi prodotti tipici e le sue tradizioni culturali”.

Dal 27 luglio al 3 agosto si terrà la 25 edizione della Sagra dei Maccheroncini alla Pagliarana, con stand, tanti prodotti tipici, musica e ballo. Tra gli eventi che si terranno ricordiamo “Saranno Famosi” (27 luglio) con la partecipazione del Coro del Pagliaio d’Oro e la direzione artistica di Azzurra D’Angelo. Martedì 28 luglio partirà lo staffettone notturno agonistico misto, 17° Trofeo Avis Spinetoli-Pagliare “Maria SS. Addolorata” (adulti) e 13° (giovani); in serata, alle ore 22, “Back in Time 80-90” con Fabio Maranesi e Andrea Castelli.

Mercoledì 29 luglio, ore 21, Dante Effetto Musica Group, mentre alle 22 si esibirà Elena Cammarone. Giovedì 30 luglio, ore 21, “CommerciAmo sotto le stelle” con i negozi del paese in passerella. Venerdì 31 luglio torna, alle ore 22, la terza edizione della Mucca Pazza in Piazza Kennedy. Sabato 1 agosto, ore 22, ci sarà Riccardo Foresi.

Ingresso gratuito per lo spettacolo di Filippo Graziani (2 agosto, in Piazza Kennedy), figlio di Ivan Graziani, che presenterà “80 – Buon Compleanno Ivan”. Lo spettacolo, nato nel 2025 per celebrare l’ottantesimo compleanno del cantautore teramano, è un racconto musicale che attraversa i brani più iconici di Ivan Graziani insieme a gemme meno conosciute, scelte da Filippo per offrire uno sguardo personale sull’universo creativo del padre. Il progetto ha da poco ricevuto un riconoscimento importante: l’album live che lo documenta ha vinto la Targa Tenco 2026 come Miglior Album a Progetto.

La festa si concluderà lunedì 3 agosto, con lo Spettacolo Piromusicale della Pirotecnica Santa Chiara.

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