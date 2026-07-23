ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Ordinanza sindacale n. 442 del 22/07/2026 – Provvedimenti in concomitanza della 40° rassegna di moda – Piazza del Popolo 3 agosto 2026
https://www.comune.ap.it/flex/
Ordinanza sindacale n. 443 del 22/07/2026 – Provvedimenti in concomitanza degli eventi della Quintana 2026 – Edizione di agosto
https://www.comune.ap.it/flex/
Ordinanza sindacale n. 444 del 22/07/2026 – Provvedimenti in concomitanza dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Sant’Emidio – Periodo 26 luglio / 6 agosto 2026
https://www.comune.ap.it/flex/
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