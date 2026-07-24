Il decreto fissa inoltre le tappe per la chiusura dei documenti contabili fondamentali che prevedono: l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 entro fine agosto e l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione entro fine anno

ASCOLI PICENO – Con apposito decreto, il Ministero dell’Interno ha approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato della Provincia. L’atto segna per l’Ente il definitivo superamento della fase emergenziale e costituisce un vero e proprio “giro di boa” perché consente una svolta decisiva per cambiare rotta e avviarsi al completamento del percorso economico-finanziario della Provincia. L’approvazione ministeriale attesta, infatti, la solidità del piano di rientro finanziario intrapreso dall’Amministrazione Provinciale e definisce la tabella di marcia e le prescrizioni per garantire la tenuta dei conti pubblici nel medio e lungo periodo.

“Non si tratta di un semplice passaggio formale, ma di un traguardo politico e amministrativo di straordinaria importanza – dichiara il Presidente della Provincia Fabio Salvi – il via libera del Ministero premia il rigore, la serietà e il lavoro svolto finora per rimettere in sesto la gestione economica della Provincia. Con questo provvedimento – prosegue Salvi – restituiamo stabilità finanziaria all’Ente e poniamo le basi per un reale riassetto della macchina amministrativa: si potrà tornare ad assumere e a programmare a lungo termine offrendo così servizi migliori ai cittadini e restituire alla Provincia il ruolo istituzionale che le compete. Desidero ringraziare tutto la struttura e i dipendenti per l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati anche nei momenti più complessi. Da oggi inizia una nuova pagina”.

La decisione del Ministero consente alla Provincia di uscire dai vincoli più stringenti del dissesto e di avviare una fase di riorganizzazione interna. Tra i principali risvolti operativi figura la possibilità di sbloccare nuove assunzioni di personale, un passaggio fondamentale per rafforzare gli uffici, ottimizzare l’organizzazione dei servizi e rispondere con maggiore efficienza alle esigenze del territorio. Il decreto fissa inoltre le tappe per la chiusura dei documenti contabili fondamentali che prevedono: l’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 entro fine agosto e l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione entro fine anno.

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