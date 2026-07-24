La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode e di portare una bottiglietta d’acqua

ASCOLI PICENO – Lunedì 27 luglio (partenza alle 21 da Piazza Matteotti sotto la statua di Cecco d’Ascoli ad Ascoli Piceno) appuntamento con l’evento “La Quintana: tra storia e tradizione”, una camminata culturale serale curata da Unione Sportiva Acli Marche.

Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso, illustrato da una guida turistica, toccherà vari punti di interesse culturale della città e sarà dedicato alla Quintana, manifestazione strettamente connessa con la storia della città di Ascoli Piceno e il suo patrono Sant’Emidio.

Ogni lunedì nel periodo estivo, nel centro storico di Ascoli Piceno, Unione Sportiva Acli Marche organizza una serie di percorsi culturali che hanno sempre registrato una ampia partecipazione. Nel 2026 sono stati organizzati 6 eventi che hanno fatto registrare oltre 500 presenze.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 26 luglio

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