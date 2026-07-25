Un progetto che per una settimana, durante il periodo estivo, coinvolge ragazzi dai 14 ai 20 anni, e rivolto a chi ha la volontà di mettersi in gioco, conoscere nuove persone

CASTORANO – Conclusa il 24 luglio, con un abbraccio collettivo, la settimana di lavoro che dieci ragazzi castoranesi, coadiuvati da una tutor e da un handyman, si sono messi al servizio del paese aderendo al progetto “Ci sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”.

Un progetto azzeccatissimo, quello messo in campo dal Centro Servizi per il Volontariato (Cvs) e finanziato dalla Regione Marche, cui l’Amministrazione comunale castoranese ha aderito sin da subito lo scorso anno, per poi confermare il proprio impegno anche in questa edizione, conclusasi con un emozionante successo.

Un progetto che per una settimana, durante il periodo estivo, coinvolge ragazzi dai 14 ai 20 anni, e rivolto a chi ha la volontà di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore.

E i risultati, quando i giovani vengono stimolati, arrivano. Insieme, come si diceva, alle tante emozioni di vedere impegnati, non certo per soldi: pagati 75 euro (150 i tutor), ragazzi che credono veramente di poter fare qualcosa di buono e di bello per il proprio paese, come successo a Castorano.

Samuele, Alessandro, Giovanni, Sara, Amalia, Irena, Santiago, Riccardo, Ilaria e Luca, con Gioia come tutor e Luigi nel ruolo di handyman: questi i nomi di quanti si sono adoperati, con scope e pennelli, per ridare un volto nuovo a diverse zone del paese, curando e pulendo i due parchi pubblici, ovvero quello del capoluogo e l’altro della frazione di San Silvestro; hanno ritinteggiato tutte le ringhiere del marciapiede che costeggia viale Europa e la fontanella di via Roma; ritinteggiato il vano scale che collega il centro storico al parcheggio comunale ove si trova anche la biblioteca, realizzandovi anche un bellissimo quanto educativo murales. In ultima analisi, a degno coronamento dell’attività che li ha visti protagonisti, i ragazzi hanno prodotto anche una bellissima canzone, con il testo dedicato al proprio paese, inserita in un video presentato in concorso all’iniziativa.

“I nostri giovani hanno tanto da dare – le parole di una soddisfatta Rossana Cicconi, sindaca di Castorano -, ma bisogna che si dia loro la possibilità di fare. Bisogna sfatare la convinzione che i nostri ragazzi siano preda di apatie e poca voglia di fare: non è assolutamente vero. Bisogna invece trovare occasioni per coinvolgerli, e quando si trovano, come in questo caso, i giovani rispondono. E bene”.

“Emozionante vedere l’impegno profuso dai ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa – le parole della vice sindaca Marika Maoloni e della consigliera delegata alle politiche giovanili, Giorgia Ciccanti -, ed il loro fare convinto. Questo ci ripaga degli sforzi compiuti e ci rincuora per il futuro. A tutti loro ed al nostro buon Luigi, uomo tuttofare dedito al volontariato e sempre presente, il più affettuoso ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale”.

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