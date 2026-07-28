SPINETOLI – Prosegue l’iter per la riqualificazione del cimitero civico del capoluogo di Spinetoli.

Con un decreto è stato disposto il trasferimento all’Ufficio Speciale Ricostruzione

Marche di 216.198,58 euro, quale secondo acconto per l’intervento sui vecchi loculi

e sulla pensilina posta all’ingresso della struttura.

L’opera è inserita nel Programma straordinario di Rigenerazione urbana previsto

dall’Ordinanza commissariale 137 del 2023 e dispone di un importo programmato

pari a 750 mila euro. Il contributo concesso, al netto delle economie di gara pari a

17.602,84 euro, ammonta a 732.397,16 euro.

Un primo acconto di 150 mila euro era già stato trasferito nel 2024. Con il nuovo

stanziamento, reso possibile a seguito dell’affidamento dei lavori, le risorse

complessivamente erogate raggiungono il 50% del contributo concesso al netto delle

economie di gara.

«La cura e la riqualificazione dei cimiteri rappresentano un impegno doveroso nei

confronti delle comunità e della loro memoria. Con questo ulteriore trasferimento di

risorse sosteniamo concretamente il Comune di Spinetoli nella realizzazione di un

intervento atteso, finalizzato a migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro del

cimitero del capoluogo. Ringrazio il presidente della Regione Marche Francesco

Acquaroli, l’Ufficio Speciale Ricostruzione e il sindaco Alessandro Luciani per il lavoro

svolto e per la collaborazione istituzionale» dichiara il Commissario straordinario

Guido Castelli.

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