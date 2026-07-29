ASCOLI PICENO – Sono ripresi al Picchio Village gli allenamenti dei bianconeri, dopo l’amichevole col Frosinone, si è conclusa la prima fase di preparazione precampionato.
Il programma settimanale
Mercoledì 29 luglio, un doppio allenamento, alle 10:30 e alle 17:30, al Picchio Village.
Giovedì i bianconeri svolgeranno allo stadio “Comunale” di Sant’Egidio alla Vibrata due allenamenti congiunti: alle ore 19:30 con la Santegidiese e, alle 20:30, col Trodica.
Da venerdì si torna a lavorare al Picchio Village con la squadra impegnata in una seduta pomeridiana alle 17:30; sabato doppia sessione di lavoro, alle 10:30 e alle 17:30, mentre domenica 2 agosto, alle 10:30, ultimo allenamento prima della disputa dell’amichevole con la Lazio, fissata alle 20:45 allo stadio Del Duca.
La Lega B ha definito le date e gli orari delle prime cinque giornate del campionato Serie BKT 2026/27.
Questi gli impegni dell’Ascoli:
1^ H. VERONA-ASCOLI domenica 23 agosto, ore 19
2^ ASCOLI-CARRARESE sabato 29 agosto, ore 21
3^ ASCOLI-BENEVENTO sabato 5 settembre, ore 17:15
4^ PADOVA-ASCOLI sabato 12 settembre, ore 15
5^ ASCOLI-AVELLINO, sabato 19 settembre, ore 19:30
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