ASCOLI PICENO – La conferenza permanente ha dato il via libera all’ intervento di rafforzamento locale
della chiesa di San Flaviano ad Ascoli Piceno in frazione Casalena.
La Chiesa è un piccolo edificio di culto, le cui origini si attestano intorno alla metà del
1500, dal modesto valore architettonico ma dall’alto valore della conservazione delle
tradizioni religiose e della resilienza dei piccoli borghi a valle del Sisma 2016. L’edificio
nel suo complesso può essere distinto in due grandi corpi di fabbrica, l’edifico
ecclesiale con la sua piccola sagrestia, e la casa parrocchiale a servizio dell’edificio di
culto.
Sono previsti interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti mediante
incatenamenti costituiti da tiranti e/o catene, o mediante collegamento dei solai alle
pareti murarie, il miglioramento della connessione tra copertura parete perimetrale
– parete longitudinale e timpano mediante l’utilizzo di un sistema composito a
matrice inorganica, iniezioni miscele leganti per il miglioramento delle caratteristiche
meccaniche della muratura da consolidare, mentre la vela campanaria sarà ricostruita
e trattata mediante “ristilatura armata” dei giunti affinché vi sia un efficace
confinamento senza comprometterne l’aspetto estetico della muratura faccia vista. Il
costo dell’intervento è di 250.000,00 euro.
“E’ un ulteriore passo concreto nel percorso di recupero del nostro patrimonio
religioso e culturale ferito dal sisma. E’ essenziale ricostruire l’identità più profonda
delle comunità. Voglio ringraziare la Regione e la Diocesi per la loro collaborazione”
dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.
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