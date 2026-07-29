ASCOLI PICENO – L’occasione migliore per sfuggire all’opprimente calura ferragostana ce la offrono gli estesi boschi della Laga, dove c’è la possibilità di immergersi in un autentico viaggio nella storia, nella cultura e nell’identità di un territorio, che da millenni riesce a plasmare la presenza dell’uomo alla natura.

Si comincia sabato 1° agosto, con la nota Rassegna itinerante che fa tappa a Collemoresco di Amatrice, frazione riconosciuta dal Ministero della Cultura “di notevole interesse pubblico” in virtù del patrimonio storico, architettonico e culturale scampato al sisma, ancora a simboleggiare la resilienza e l’impegno delle popolazioni amatriciane nel riprendersi cura del territorio.

Domenica 2 si passa nel versante teramano per raggiungere i borghi di Caiano e Pezzelle di Cortino, accolti da piccole Comunità legate alle antiche pratiche della pastorizia che prevedono la salvaguardia della “Capra Teramana”, una razza autoctona a rischio estinzione.

Mercoledì 5 c’è persino spazio per un evento “Fuorifestival” presso il prezioso Presidio Culturale della Biblioteca “Manfredo Onofrii” a Frattoli di Crognaleto, per presentare “l’Osservatorio Editoriale” un progetto permanente di censimento del patrimonio di pubblicazioni prodotto sui Monti della Laga, in presenza di due apprezzati Autori Francesca Di Giuseppe e Angelo Nicolò che ci racconteranno anche i contenuti delle fresche pubblicazioni di “SportivamentEtica” e “Abruzzo d’Autore: I Nutrimenti”.

Sabato 8 ancora nel teramano nelle frazioni di Paranesi, Ciarelli e Ceppo di Rocca Santa Maria per ripercorrere le tracce del leggendario condottiero cartaginese Annibale, apprezzare alcuni sorprendenti laboratori culturali curati dalle adorabili comunità residenti e chiudere con la presentazione del libro “A Piedi da Ascoli al Ceppo: Diario di un territorio” alla presenza dell’Autore Domenico Cornacchia. Giornata che vedrà anche uno spettacolo teatrale e la presentazione delle nuove puntate del podcast dedicato al dialetto.

Domenica 9 presso il Centro Sportivo di Cagnano di Acquasanta Terme è organizzato un inedito e gioioso evento dove proprio le comunità protagoniste del Festival avranno modo di sfidarsi nelle gare di abilità folkloristiche, come la corsa con le conche in testa, le gare di saltarello, ed altro.

La settimana del ferragosto sarà invece caratterizzata dai suggestivi riti nuziali del versante aquilano dei Monti della Laga.

Mercoledì 12 a Capitignano la sfilata nel borgo con i meravigliosi abiti d’epoca per rievocare “I Panni della Sposa”, mentre giovedì 13 a Poggio Cancelli di Campotosto sarà l’attesa “Serenata della Sposa” intonata dai poeti a braccio al suono delle Ciaramelle a precedere il celebre corteo della “Sposa Pojana” nello stesso borgo, nella giornata di venerdì 14, caratterizzato dalla presenza della “barrozza” trainata dai buoi decorati per l’occasione.

“Il fuoco, la danza e l’incanto” è invece il tema scelto per l’evento di lunedì 17 a Macchia Santa Cecilia di Rocca Santa Maria (TE), intorno al quale i residenti intendono sorprendere e coinvolgere i fortunati visitatori, mentre l’omaggio alle “Donne della Transumanza” attraverso l’arte, la natura e le memorie è l’argomento intorno al quale è costruito l’evento di sabato 22 a San Giorgio di Crognaleto (TE), che offre un panorama unico sulla catena del Gran Sasso.

Chiude il mese di agosto l’atteso evento “GustArti” di sabato 29 di nuovo a Capitignano, con gli antichi mestieri, i laboratori interattivi, i sapori e la creatività nell’Alto Aterno.

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