SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Allenamento congiunto Ascoli-Trodica -Santegidiese

PROGRAMMA

19:30 – Ascoli Calcio-Trodica Calcio Calcio

20:30 – Ascoli Calcio-Santegidiese 1948

21:30 – Santegidiese 1948-Trodica Calcio

TABELLINO

ASCOLI-TRODICA 4-1

LE GARE DURANO 45 MINUTI

Nella prima gara un Trodica che si chiude in difesa ma gioca bene sulle ripartenze. Dopo il vantaggio del Picchio arriva il pareggio con un bel colpo di testa. Il palleggio dei bianconeri è dominante, ma sterile. Entra poi D’Uffizi a dare vivacità, gol su punizione e poi arrivano le ulteriori due reti con il gol di Silipo nel finale.

ASCOLI (4-2-3-1): Crespi; Caucci, Rizzo, Zagari, Conti; Gorica, Milanese (24′ D’Uffizi); De Pieri, Silipo, Perciun; Lo Scalzo. A disposizione: Vitale, Dente, Damianti, Nicoletti, Acampora, Guiebre, Chakir. Allenatore: Tomei

TRODICA: Fatone, Massini, Cosignani, Capodaglio, Maquiesse, Evangelisti (40′ Mengani), Sidibe, Carbone, Iori (41′ Cappelletti), Merzou, Gasparroni. A disposizione: Fiori, Virgili, Iuvalè, Gabrielli, Fiorletta, Violini, Pallotta. Allenatore: Buratti

Reti: 6′ Gorica, 28′ Iori, 34′ D’Uffizi, 45′ Lo Scalzo, 46′ rig. Silipo

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Rizzo, Nicoletti, Guiebre; Milanese, Perciun; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Chakir. Allenatore: Tomei

SANTEGIDIESE: Bartiromo, Maiga Silvestri, Zanelli, Diambo, De Meio, Pertosa, De Berardinis, De Marco, Dal Cason, Liscia, Marranconi. A disposizione: Camaioni, De Simplicis, Camara, Pierantozzi, Pastafiglia, Azizi, Di Antonio, Ciaccia, Jallow, Diakhate, Pano, Manari. Allenatore: Censori

Il secondo allenamento con la Santegidiese è terminato 1-0, grazie al gol realizzato al 33’ da Chakir su assist di Perciun.

Nel secondo confronto Ascoli in campo con Vitale, Alagna, Rizzo, Nicoletti, Guiebre, Acampora, Milanese, Silipo, Perciun, D’Uffizi, Chakir.La Santegidiese di Mister Censori ha schierato Bartiromo, Maiga Silvestri, Zanelli, Diambo, De Meio, Pertosa, De Berardinis, De Marco, Dal Cason, Liscia, Marranconi.

Il programma di lavoro proseguirà domani, venerdì 31 luglio, con una seduta pomeridiana alle 17:30 al Picchio Village. Per sabato è prevista una doppia sessione di lavoro (10:30 e 17:30), mentre domenica si aprirà con l’allenamento mattutino delle 10:30 e si concluderà in serata con l’amichevole contro la Lazio, in programma allo Stadio “Del Duca” con fischio d’inizio alle 20:45.

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