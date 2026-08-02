ASCOLI PICENO – Tutto è pronto ad Ascoli Piceno per la Quintana che si corre oggi pomeriggio, 2 agosto, in onore di Sant’Emidio, patrono della città.
Una vigilia con qualche preoccupazione per le temperature che si annunciano elevate e che riguardano non solo i figuranti e il pubblico, ma anche i cavalli.
La Giostra cavalleresca sarà preceduta dal corteo di oltre mille figuranti in costumi del Quattrocento che dalle 16 attraverseranno le vie del centro storico.
A contendersi il Palio, per l’occasione disegnato dall’artista sardo Antonio Marras, al campo dei giochi dello Squarcia saranno Davide Dimarti (Piazzarola), Adalberto Rauco (Porta Maggiore), Lorenzo Melosso (Porta Romana), Mattia Zannori (Porta Tufilla), Luca Innocenzi (Porta Solestà) e Tommaso Finestra (Sant’Emidio).
La Quintana di Ascoli Piceno sarà trasmessa dalle 18 alle 18,55 in diretta nazionale su Rai 3.
Dalle ore 16,30 circa fino al termine della manifestazione, diretta sui profili ufficiali della Quintana su Facebook e YouTube.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo