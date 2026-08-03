SPINETOLI – Il centro storico di Spinetoli è pronto ad accogliere la nuova edizione di “L’arte non è acqua”, il festival organizzato dall’associazione culturale “Officina 177”. La manifestazione, che unisce musica, arte e degustazioni enogastronomiche, si svolgerà dal 7 al 9 agosto, promettendo tre serate indimenticabili nella splendida cornice di Piazza Roma. Musica live, degustazione e arte tutte le sere a partire dalle 19.

Il festival si aprirà venerdì 7 agosto con una serata dedicata alle nuove espressioni della musica italiana. Sul palco salirà Matteo Alieno, cantautore, autore e polistrumentista romano capace di unire la tradizione della canzone d’autore a sonorità contemporanee. Dopo le esperienze discografiche e televisive degli ultimi anni, l’artista porterà a Spinetoli il suo repertorio intimo e personale, fatto di fragilità, nostalgia e riflessioni sul presente. Nel 2026 ha pubblicato il suo secondo album, “Stare al mondo”.

Nella stessa serata si esibirà “prima stanza a destra”, giovane progetto musicale che sta attirando l’attenzione della scena emergente italiana grazie a testi immediati e intensi, una vocalità caratterizzata dall’uso del falsetto e una produzione sperimentale. Le sue canzoni raccontano emozioni, ricordi e relazioni attraverso una scrittura essenziale e riconoscibile.

Sabato 8 agosto sarà la volta del Management del Dolore Post-Operatorio, formazione abruzzese guidata da Luca Romagnoli e Marco “Diniz” Di Nardo. Tra le realtà più originali e provocatorie della scena indipendente italiana, il gruppo fonde cantautorato, rock ed elettronica in brani caratterizzati da testi taglienti, energia e una forte presenza scenica. Il concerto rappresenterà anche un ritorno particolarmente atteso nella propria regione.



La rassegna si concluderà domenica 9 agosto con i Sud Sound System, autentici pionieri del raggamuffin e della dancehall in Italia. Nati nel Salento, hanno costruito uno stile inconfondibile unendo i ritmi della musica giamaicana al dialetto e alla cultura della propria terra. Il loro concerto trasformerà il centro storico di Spinetoli in una grande festa, tra reggae, energia, impegno sociale e alcuni dei brani più conosciuti del loro repertorio.



La musica sarà accompagnata, durante tutte e tre le giornate, da degustazioni, stand gastronomici, mercatini ed esposizioni. Il pubblico potrà quindi passeggiare tra le vie del centro storico, scoprire le proposte degli espositori e trascorrere le serate tra musica, arte, buon cibo e convivialità.



Gli appuntamenti si svolgeranno nel centro storico di Spinetoli venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto 2026. L’ingresso sarà libero per tutte le serate. Per maggiori informazioni e per gli aggiornamenti sul programma è possibile seguire le pagine Instagram e Facebook dell’associazione culturale Officina 177.

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