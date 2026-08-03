Ascoli-Potenza, turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa, è in programma sabato 8 agosto, alle ore 20:30, al “Cino e Lillo Del Duca

ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dalle ore 16 di oggi, lunedì 3 agosto, saranno in vendita, sul circuito Ticketone e online, i biglietti per assistere ad Ascoli-Potenza, turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa, in programma sabato 8 agosto, alle ore 20:30, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.

Questi i prezzi per settore:

Poltroncina Nord

30,00 € Intero

18,00 € Ridotto Donna, Over 65 e Under 18

Tribuna Mazzone

14,00 € Intero

10,00 € Ridotto Donna, Over 65 e Under 18

5,00 € Ridotto Over 80, Under 14

Curva Nord

10,00 € Intero

5,00 € Ridotto Over 80, Under 14

Settore Ospiti

10,00 € prezzo unico

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.