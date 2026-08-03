ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dalle ore 16 di oggi, lunedì 3 agosto, saranno in vendita, sul circuito Ticketone e online, i biglietti per assistere ad Ascoli-Potenza, turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa, in programma sabato 8 agosto, alle ore 20:30, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.
Questi i prezzi per settore:
Poltroncina Nord
30,00 € Intero
18,00 € Ridotto Donna, Over 65 e Under 18
Tribuna Mazzone
14,00 € Intero
10,00 € Ridotto Donna, Over 65 e Under 18
5,00 € Ridotto Over 80, Under 14
Curva Nord
10,00 € Intero
5,00 € Ridotto Over 80, Under 14
Settore Ospiti
10,00 € prezzo unico
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