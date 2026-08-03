Un’edizione che, purtroppo, avrà anche un suo velo di tristezza per la prematura scomparsa di Primo Valenti, uno degli ideatori e fondatori del festival, nonché presidente del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop che per tutti questi anni è stato un perno insostituibile

ASCOLI PICENO – Ascoli tornerà, puntuale come ogni anno, ad essere la capitale mondiale dell’oliva ascolana Dop. A partire dalle ore 18 del prossimo 8 agosto, nella nuova location del chiostro di San Francesco, in pieno centro storico, si aprirà ufficialmente la tredicesima edizione di Ascoliva Festival, con il claim “Impossibile resisterle” ovviamente con riferimento all’oliva ascolana, per concludersi nella serata del 19 agosto.

Un’edizione che, purtroppo, avrà anche un suo velo di tristezza per la prematura scomparsa di Primo Valenti, uno degli ideatori e fondatori del festival, nonché presidente del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop che per tutti questi anni è stato un perno insostituibile per l’organizzazione della manifestazione. “A lui si è voluta intestare, – sottolinea l’associazione Ascoliva – per tutte le prossime edizioni a partire da questa, l’area eventi nel Villaggio dell’Oliva che diventerà ‘Area Primo Valenti’. E a lui verrà anche dedicato uno speciale evento in collaborazione con il Consorzio che presiedeva”.

La manifestazione riparte dalle quasi 550mila presenze complessive al Villaggio dell’Oliva nel corso delle 12 edizioni precedenti e intende riconfermarsi come ulteriore volano per l’incremento dei flussi turistici in città. Un festival che – come sottolineato dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – si è ormai fortemente radicato anche a livello nazionale, come conferma anche la presenza di Ascoliva Festival sul sito italia.it, ovvero il portale ufficiale del Governo per il turismo italiano.

Questa tredicesima edizione, come sempre patrocinata e sostenuta dal Comune di Ascoli e dalla Regione Marche, è stata presentata ufficialmente questa mattina a Palazzo Arengo dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti insieme all’assessore regionale al bilancio Francesca Pantaloni, al consigliere regionale Andrea Maria Antonini, al presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e all’assessore comunale agli eventi Giovanni Silvestri ed è sostenuta anche dalla Camera di Commercio col presidente Gino Sabatini. Prosegue anche la partnership del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, rappresentato da Ugo Marcelli, e la collaborazione con i Musei civici. Presente anche il direttore di “Tipicità” Angelo Serri che cura anche il Grand Tour delle Marche di cui fa parte anche Ascoliva Festival. Main sponsor della manifestazione sono il Gruppo Sabelli e Stella Artois.

L’edizione 2026 di Ascoliva manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l’oliva ascolana del Piceno Dop protagonista insieme ad altri 12 piatti della tradizione locale predisposti da sei produttori del territorio: in ordine alfabetico, Agorà, Fattoria Case Rosse, La Bottega Di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino, Ristoranteria Chef Emilio (anche con prodotti gluten free). Quest’anno i visitatori potranno apprezzare le degustazioni proposte dai 6 produttori all’interno del suggestivo chiostro di San Francesco, con un’immagine diversa del Villaggio dell’Oliva. Non mancherà neanche quest’anno l’immancabile Monumento dell’Oliva, meta dei visitatori per selfie e foto di gruppo.

Torna anche per il 2026 il programma culturale e di intrattenimento dell’ormai consolidato” Festival dei Saperi & dei Sapori”. Oltre agli immancabili e attesi appuntamenti con le Olimpiadi dell’Oliva, con gare basate sull’oliva ascolana che coinvolgeranno i turisti presenti il 14 agosto, l’attesissima gara delle massaie il 16 agosto e la festa finale del 19 agosto con consegna del Premio Ascoliva, il cartellone è stato costruito su 3 tipologie di eventi-incontri.

Gli incontri di approfondimento enogastronomico, con degustazioni, e culturali sul mondo dell’oliva, saranno curati dal Consorzio tutela e valorizzazione dell’Oliva Dop, con il professor Seghetti e, per un incontro, dal Bim Tronto.

Ci sarà poi la sezione turistica, denominata “Alla scoperta di Ascoli e del Piceno” per invitare i visitatori a scoprire le bellezze del territorio, con la collaborazione di Bim Tronto sulle bellezze dell’entroterra, con i Musei civici e il professor Papetti sulle bellezze da ammirare nelle sale museali comunali e con la guida turistica Sara Giorgi sulle bellezze storico-architettoniche del centro storico ascolano.

Infine, l’intrattenimento con eventi live tra cui la novità di Ascoliva podcast con collegamenti in diretta dal festival oltre a eventi musicali e di intrattenimento tra cui quello nella serata finale del comico Antonio Lo Cascio, in arrivo direttamente da Canale 5, con Il suo cabaret show “Semplicemente Sorrisi Improvvisi”. Anche quest’anno sarà allestito un importante spazio di Sviluppo Rurale Marche nella sala Cola d’Amatrice.

Anche per questa edizione di Ascoliva Festival riproporrà l’iniziativa Ascoliva Plus per consolidare una vera e propria rete di accoglienza. Grazie allo specifico coupon, contenuto nel ticket delle degustazioni, i visitatori di Ascoliva e della città potranno ottenere sconti e agevolazioni per i Musei civici, il trenino turistico e per visite guidate, con Sara Giorgi, nel centro storico di Ascoli.

Ecco i piatti di ciascun produttore presente ad Ascoliva Festival 2026.

Agorà: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; penne all’ascolana; vitel tonné

Fattoria Case Rosse: olive ascolane del Piceno Dop e cremini, cannelloni di carne, arrosticini

La Bottega di Bruno: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; raviolo “Pensati innamorato”, sfoglia rossa ripiena di crescenza e rucola, mantecato con lime, pinoli e scaglie di parmigiano; Filetto di maiale tra note dolci di prugne

Lorenz Cafè: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; timballo bianco con ragù di carne mista funghi e tartufo; pollo ‘ncip ’nciap con olive, patate, pomodorini e peperoni (spezzatino di pollo misto con mix di verdure)

Lo Scarrozzino: olive ascolane del Piceno Dop e cremini; crepès tartufate con pancetta e salsiccia; bocconcini di formaggio fritti (tradizionali e al tartufo)

Ristoranteria Chef Emilio (gluten free): olive ascolane “gluten free”; zuppa di fagioli e prosciutto; spezzatino di maiale alla mela rosa dei Sibillini

PROGRAMMA UFFICIALE ASCOLIVA FESTIVAL 2026

Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno

8 AGOSTO

ore 18,15 – Inaugurazione Ascoliva Festival 2026

Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

ore 19,00 – Ascoliva Podcast – Collegamento in diretta social dal chiostro sull’apertura del festival e illustrazione del programma, con ospiti

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

9 AGOSTO

ore 19,30 – “Olio di oliva tenera ascolana, valore aggiunto per il territorio” – Incontro con degustazioni di oli a confronto, con il professor Leonardo Seghetti.

A cura del Consorzio di valorizzazione e tutela dell’oliva ascolana del Piceno Dop.

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

Ore 20,15 – “Il mondo dell’oliva incontra il mondo della mozzarella”. Incontro-show cooking con il professor Leonardo Seghetti e con Marcello Mariani dell’azienda Sabelli (da confermare)

10 AGOSTO

ore 19,30 – Notte bianca di Ascoli

evento del Comune di Ascoli Piceno che si svolge in centro storico (incluso il Villaggio dell’oliva, Chiostro di San Francesco)

11 AGOSTO

ore 19,30 – “Alla scoperta di Ascoli e del Piceno – Le bellezze dell’entroterra: i consigli di Mete Picene”. Incontro con il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani. A cura dell’associazione Ascoliva in collaborazione col Bim Tronto

(Con collegamento in diretta social per Ascoliva Podcast)

12 AGOSTO

Ore 19,30 – “La storia dell’oliva tenera ascolana, la regina delle olive da mensa”. Incontro con degustazioni di olive da mensa, con il professor Leonardo Seghetti.

A cura del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

Ore 20,15 – “Alla scoperta di Ascoli e del Piceno – Le bellezze imperdibili dei Musei civici di Ascoli”. Incontro con il professor Stefano Papetti, curatore scientifico delle collezioni dei Musei civici di Ascoli Piceno

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, piazza Arringo

(Con collegamento in diretta social per Ascoliva Podcast)

13 AGOSTO

ore 19,30 – “Strategia integrata per la valorizzazione dell’oliva tenera ascolana Dop attraverso lo sviluppo del vivaismo olivicolo. Il progetto di Bim Tronto in collaborazione con Assam”. Incontro con il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani. A cura dell’associazione Ascoliva in collaborazione col Bim Tronto​

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

Ore 20,15 – “Alla scoperta di Ascoli e del Piceno – Monumenti e bellezze architettoniche da ammirare nel centro storico di Ascoli”. Incontro con la guida turistica Sara Giorgi. A cura dell’associazione Ascoliva

(Con collegamento in diretta social per Ascoliva Podcast)

Seguirà visita guidata nel centro storico (per info e prenotazioni: 345.0715804)

14 AGOSTO

ore 19,30 – “Olimpiadi dell’Oliva – gare con le olive ascolane”

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

​(Con collegamento in diretta social per Ascoliva Podcast)

15 AGOSTO

ore 21,45 – Ferragosto in musica con il duo musicale “Opera Acustica”, con Barbara De Angelis (voce) e Maurizio Travaglini (chitarra)

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

16 AGOSTO

ore 19,45 – Gara delle massaie 2026

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

(Con collegamento in diretta social per Ascoliva Podcast)

17 AGOSTO

ore 19,30 – “Le innovazioni tecnologiche di processo nella preparazione delle olive con il rispetto dell’identità e dell’ambiente”. Incontro con degustazioni di olive, con il professor Leonardo Seghetti. A cura del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

18 AGOSTO

ore 19,30 – “Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, il presidente Primo Valenti è sempre con noi. Il suo ruolo fondamentale e i ricordi di chi lo ha conosciuto”. Incontro a cura del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop

ore 21,45 – Dj Set con Elio Olivieri Sound Designer

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

19 AGOSTO

ore 19,45 – Cerimonia “Premio Ascoliva 2026”

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

​ore 21,45 – “Semplicemente Sorrisi Improvvisi – Cabaret Show by Antonio Lo Cascio, direttamente da Canale 5

Area eventi – Villaggio dell’Oliva, Chiostro di San Francesco

Durante le giornate del festival sono previste dirette social a sorpresa ( anche con ospiti) con “Ascoliva podcast”.

Il programma è stato allestito dall’Associazione culturale “Ascoliva” in collaborazione con il Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop e con il Bim Tronto.

Il programma è suscettibile di ulteriori integrazioni e aggiornamenti.

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