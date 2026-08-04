Il difensore sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico.

ASCOLI PICENO – Ascoli Calcio 1898 FC comunica che il calciatore Manuel Alagna, a seguito dell’infortunio riportato nel corso dell’amichevole disputata ieri contro la Lazio, è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Il difensore sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico. A Manuel l’augurio di una pronta e completa guarigione da parte di tutta la famiglia bianconera.

Una tegola per mister Tomei, Alagna è stato uno dei protagonisti della promozione, oltre ad essere centrale nel gioco del tecnico. Sicuramente ora si dovrà operare sul mercato.

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