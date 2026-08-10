Dopo la prima edizione tra Sala e Forcella, la seconda a Valcinante, quest’anno protagonista è stata Roccacasaregnano che comprende Casaregnano, Cuccaro e Capo il Colle

ROCCAFLUVIONE – Emozioni, ricordi, risate sono stati gli ingredienti della terza edizione de “A festa Ranna – di frazione in frazione” sabato 8 agosto nella frazione di Roccacasaregnano, con numerosi partecipanti di tutte le età, dai 4 ai 75 anni. Un evento organizzato dal Comune di Roccafluvione con la collaborazione di ProLoco, Comitato “La Rocca” e “Transumanze di idee” con il prezioso contributo del CAI che promuove e valorizza le frazioni del territorio.

Dopo la prima edizione tra Sala e Forcella, la seconda a Valcinante, quest’anno protagonista è stata Roccacasaregnano che comprende Casaregnano, Cuccaro e Capo il Colle. “A festa ranna” è un racconto della frazione percorrendo una strada significativa, cioè quella che si faceva fino ad una trentina di anni fa per la processione di San Fortunato, direzione zona “Lu Cavaliere” con le storie e le leggende, passando per Capo il Colle, su per “la salita de li prete rotte” , fino alla Croce che era il punto di arrivo della processione in cui la voce di Mariachiara Bruni e la chitarra di Marco Bruni, giovanissimi talenti di Roccafluvione, hanno accompagnato l’arrivo dei tantissimi partecipanti.

Il percorso è stato animato dal divertente Gruppo Teatrale Opera Show. Come hanno specificato il Sindaco Emiliano Sciamanna, il consigliere promotore dell’ evento Walter Galotto e il consigliere Stefano Citeroni, un enorme grazie va ai volontari che hanno riscoperto il tragitto con impegno e alla popolazione che si è prestato nel suggerire informazioni storiche, leggende e per il buonissimo rinfresco.Appuntamento alla quarta magica edizione.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.