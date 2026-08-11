Oltre al Centro Italia, tra Lazio, Umbria e Marche, presenti anche tanti visitatori provenienti dal Nord Italia, in particolare Lombardia e Veneto, ma anche Emilia Romagna e Toscana, così come da Abruzzo e Puglia

ASCOLI PICENO – Una vera e propria invasione di turisti e ascolani quella che ha caratterizzato questi primi giorni di Ascoliva Festival e, in particolare, durante la tradizionale notte bianca di Ascoli.

Il Villaggio dell’Oliva, nel chiostro di San Francesco, è stato letteralmente preso d’assalto da moltissimi visitatori con tavolini pieni in tutte le fasce orarie. Turisti provenienti da ogni parte d’Italia: oltre al Centro Italia, tra Lazio, Umbria e Marche, presenti anche tanti visitatori provenienti dal Nord Italia, in particolare Lombardia e Veneto, ma anche Emilia Romagna e Toscana, così come da Abruzzo e Puglia. Presenti anche gruppi di turisti stranieri venuti appositamente nel capoluogo piceno per la manifestazione.

Ma Ascoliva Festival proseguirà fino al prossimo 19 agosto tra appuntamenti ed eventi, oltre alle prelibate degustazioni dei 6 produttori Agorà, Fattoria Case Rosse, La Bottega di Bruno, Lorenz Cafè, Lo Scarrozzino e Ristoranteria Chef Emilio.

Il programma, oltre all’incontro previsto oggi, 11 agosto, alle ore 19,30, nell’area “Primo Valenti” del villaggio, sul tema “Alla scoperta di Ascoli e del Piceno – Le bellezze dell’entroterra: i consigli di Mete Picene” con il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, prevede per domani 12 agosto, sempre alle ore 19,30, un incontro a cura del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop con degustazioni di olive su “La storia dell’oliva tenera ascolana, la regina delle olive da mensa” con l’esperto professor Leonardo Seghetti. A seguire, alle ore 20,15, altro incontro sul tema “Alla scoperta di Ascoli e del Piceno – Le bellezze imperdibili dei Musei civici di Ascoli” con il professor Stefano Papetti, curatore scientifico delle collezioni dei Musei civici di Ascoli Piceno

Giornata ricca di appuntamenti quella del 13 agosto: alle ore 19,30 l’incontro su “Strategia integrata per la valorizzazione dell’oliva tenera ascolana Dop attraverso lo sviluppo del vivaismo olivicolo. Il progetto di Bim Tronto in collaborazione con Amap” con il presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani e alle ore 20,15 “Alla scoperta di Ascoli e del Piceno – Monumenti e bellezze architettoniche da ammirare nel centro storico di Ascoli” con la guida turistica Sara Giorgi. Sempre il 13 agosto, organizzato da Motoclub Piceno, è previsto un incontro mototuristico denominato “Motolivascolana – edizione zero” in piazza Ventidio Basso a partire dalle ore 10 – in collaborazione con Ascoliva Festival 2026 – con accoglienza ai visitatori motociclisti del Villaggio dell’Oliva nel chiostro di San Francesco, a partire dalle ore 11,15, con aperitivo. Prevista in piazza Ventidio Basso anche esposizione di moto da competizione e demoride di moto nuove

Per tutti gli ulteriori aggiornamenti: www.ascoliva.it

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