ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC comunica l’acquisizione a titolo definitivo da Sevilla FC del difensore argentino Federico Agustín Gattoni, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a Buenos Aires il 16 febbraio 1999 e in possesso della doppia cittadinanza argentina e italiana, Gattoni è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo, club con cui ha completato il proprio percorso fino all’esordio in prima squadra, nella massima serie argentina, nel 2021. La stagione seguente conquista la fascia di capitano, confermando personalità e leadership, nonostante la giovane età. Con la maglia del San Lorenzo colleziona complessivamente 57 presenze in Superliga, impreziosite da due reti.

Nella s.s. 2023/24 arriva in Europa, approdando al Siviglia. L’esordio nella Liga spagnola è datato 11 agosto 2023, nella sfida contro il Valencia. Nella stessa stagione prende parte anche alla Coppa del Re, competizione nella quale scende in campo in due occasioni, realizzando un gol. Nella seconda parte dell’annata si trasferisce in prestito all’Anderlecht, nella massima serie belga, dove totalizza 6 presenze. Nelle due stagioni successive fa ritorno in Argentina, vestendo la maglia del River Plate e collezionando altre 6 presenze nella massima serie.

Nella s.s. 2025/26 rientra al Siviglia, con cui disputa la sua ultima gara nel febbraio 2026.

Nel percorso di Gattoni anche l’esperienza con la Nazionale argentina Under 20: nel 2018 viene convocato nell’Albiceleste allenata da Lionel Scaloni, oggi Commissario Tecnico della Selección.

Il suo arrivo in bianconero ha anche un significato particolare sul piano personale. Federico Gattoni, infatti, ha già un legame con il territorio ascolano: i genitori della moglie sono originari di Ascoli Piceno, un legame familiare che rende ancora più speciale il suo approdo in bianconero.

Il Club di Corso Vittorio Emanuele accoglie con entusiasmo un altro argentino nella propria rosa, dopo il capitano Marcos Curado, e rivolge il più caloroso benvenuto a Federico Gattoni, che vestirà la maglia numero 32.

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