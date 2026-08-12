ASCOLI PICENO – Alle ore 16.15 circa del 12 agosto si è propagato un incendio presso l’azienda Elettra Impianti Srl sulla strada della Bonifica. Sul posto la polizia locale che ha provveduto a chiudere la strada momentaneamente e i vigili del fuoco.

Ha preso fuoco la base dello stabile dove c’erano delle auto e l’officina. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere, ma ha poi preso fuoco anche la parte superiore dove è predisposto l’impianto fotovoltaico.

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