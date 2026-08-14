Nato da una forte sinergia con il Centro Agroalimentare e che si rivolge in particolar modo alle imprese ed al tessuto agroalimentare dell’intera Valle dell’Aso, puntando alla costruzione di un vero e proprio hub vallivo

MONTALTO DELLE MARCHE – “Cogliamo con soddisfazione ma soprattutto con grande senso di responsabilità l’accettazione da parte Comitato di Attuazione e di Sorveglianza (CAS) del Contratto Istituzionale di Sviluppo della rimodulazione del finanziamento destinato al progetto EVA, eccellenze Valle dell’Aso, con un importante incremento di 670.000 euro”, annuncia con grande soddisfazione il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

Un progetto, quello di EVA, che è nato da una forte sinergia con il Centro Agroalimentare e che si rivolge in particolar modo alle imprese ed al tessuto agroalimentare dell’intera Valle dell’Aso, puntando alla costruzione di un vero e proprio hub vallivo in cui le piccole e medie imprese possano trovare, oltre a servizi innovativi e formazione specializzata, un luogo di incontro e sinergia. In tal senso, le ulteriori risorse saranno essenziali per completare gli allestimenti interni e rendere pienamente funzionante ed operativo il centro Eva.

“Inizia ora una fase di pieno coinvolgimento del territorio a partire da tutti i comuni della valle dell’Aso affinché vengano individuati i processi più strategici per il supporto ed il rilancio dell’economia della valle. Per questa finalità, la Fondazione Ireva, appositamente costituita – che vede gia ad oggi l’autorevole coinvolgimento come partecipante fondatore dell’Università di Teramo come con un impegno decennale – sarà il soggetto aggregatore e ne curerà la governance. Ringrazio il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli per la visione strategica di rilancio di questo territorio, che ha dimostrato con il pieno avallo di questa rimodulazione ed il Commissario Straordinario Sisma Guido Castelli che, ancora una volta, si mostra concretamente vicino ai territori del Sisma con un approccio che va oltre la ricostruzione ed è ben direzionato al rilancio concreto del tessuto economico, in particolar modo quello legato all’agricoltura, che può e deve essere un asset strategico per l’area del cratere 2016”, conclude nella sua nota Daniel Matricardi.

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