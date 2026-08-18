ASCOLI PICENO – Le agevolazioni per il trasporto pubblico dedicate agli studenti sono state confermate dalla Regione Marche: è quindi già possibile recarsi presso l’Urp del Comune di Ascoli (piazza Arringo 7) per ottenere il certificato necessario per poter usufruire degli sconti su bus e treno.

La certificazione ha validità dal 01/09/2026 al 31/08/2027. Per gli studenti l’agevolazione, pari al 50% sulla tariffa dell’abbonamento autobus/treno, può essere richiesta in presenza di un Isee inferiore ai 13.000,00 euro annui. Oltre a questo, sono richieste due foto tessera, copia del documento di identità e il certificato d’iscrizione alla scuola frequentata; in caso di minorenni, è necessaria la copia del documento di identità del genitore.

Le agevolazioni per il trasporto pubblico locale possono essere richieste anche da numerose altre tipologie di utenti (persone con disabilità, disoccupati, lavoratori, over 65, ecc): alla pagina dedicata sul sito della Regione, all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Trasporti/Trasporto-pubblico-locale#1699_Agevolazioni, è possibile consultare le condizioni e la documentazione necessaria per tutte le categorie. In questi casi il certificato ha validità fino al 31/10/2027.

Si ricorda ai possessori della Disability Card di attivarla prima di recarsi allo sportello dell’Urp; per gli altri, è necessario presentare la documentazione cartacea attestante la condizione di disabilità.

Una volta ottenuta l’agevolazione, del costo di 5,16 euro, è possibile recarsi presso le biglietterie delle società di trasporto per effettuare l’abbonamento desiderato (annuale o mensile).

Per prenotare l’appuntamento presso l’Urp chiamare il numero 0736/298917 o inviare una e-mail a [email protected].

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.