E’ garantito il Servizio di Interpretariato LIS per favorire la partecipazione di persone sorde. L’evento è infatti organizzato in collaborazione con Ente nazionale sordi Ascoli Piceno/Fermo e Sorda Picena sociale.

OFFIDA – Si terrà martedì 25 agosto, con partenza alle ore 18 da Piazza del Popolo, l’iniziativa “Sulle tracce di San Francesco a Offida” evento culturale gratuito con guida turistica.

L’appuntamento è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche APS, con la collaborazione del Comune di Offida, nell’ambito del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

L’itinerario prevede una visita guidata alla scoperta dei luoghi francescani di Offida e di altri siti di particolare interesse della città. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 393 9365509 entro il 24 Agosto. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 50 persone.

E’ garantito il Servizio di Interpretariato LIS per favorire la partecipazione di persone sorde. L’evento è infatti organizzato in collaborazione con Ente nazionale sordi Ascoli Piceno/Fermo e Sorda Picena sociale.

L’iniziativa rientra nel programma generale del progetto “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, che coinvolge nove comuni del territorio: Ascoli Piceno, Venarotta, Monteprandone, Grottammare, Offida, Ripatransone, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella.

Le prime tre tappe del progetto si sono svolte ad Ascoli Piceno, Ripatransone e Monteprandone coinvolgendo 125 persone di ogni età

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