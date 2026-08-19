Dopo il grande successo delle passate edizioni, il Borgo si prepara ad accogliere visitatori e appassionati con un cartellone ancora più denso e coinvolgente, pensato per stupire adulti, famiglie e giovani

FORCE – Il conto alla rovescia è terminato: da venerdì 21 a domenica 23 agosto 2026, le vie e le piazze di Force tornano ad animarsi con l’attesissima nuova edizione di “Antichi Sapori”, il Festival degli Artisti di Strada e delle Tradizioni Gastronomiche. Un lungo weekend di festa imminente che trasformerà il Paese in un unico, grande palcoscenico a cielo aperto, unendo spettacoli, musica dal vivo, ritmi folk e un ricco percorso gastronomico.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, Force si prepara ad accogliere visitatori e appassionati con un cartellone ancora più denso e coinvolgente, pensato per stupire adulti, famiglie e giovani.

Cuore pulsante della manifestazione sarà la ricca compagine di artisti di strada pronti a trasformare ogni angolo del paese in un teatro all’aperto. Il pubblico potrà lasciarsi affascinare dalle marionette di Teodor Borisov, dal linguaggio universale del mimo firmato ETECLOWN, e dalla carica acrobatica di Atto Scemo in Luogo Pubblico con il loro circo di strada. Non mancheranno il mondo dei sogni e del divertimento tracciato da L’onironauta e i suggestivi giochi di fuoco di “A cena col mangiafuoco”.

La musica accompagnerà ogni momento della festa proponendo un doppio percorso sonoro, tra la riscoperta delle radici popolari e l’energia dei concerti dal vivo. L’anima folk e la tradizione marchigiana vedranno protagonisti gruppi amati come Li mieti e lega, Grazie Grazià, Serena Andrea & Co, Lu Trainanà e La Campagnola, pronti ad animare vicoli e piazze con stornelli. Ad accendere le serate fino a tarda notte saranno invece le performance live di Spaghetti a Detroit, N’ice Cream, Spotiband, Monarca Skin Sound, The Holograms, lo show di Valentino Alessandrini e i djset.

Accanto agli spettacoli, il percorso enogastronomico dislocato lungo il centro storico offrirà un vero e proprio viaggio nei sapori autentici della cucina picena e marchigiana. Negli oltre 15 punti ristoro si potranno degustare i grandi piatti della tradizione come i celebri zampetti di maiale, i fagioli con le cotiche, la tipica zuppa di verdure forcese, il pappò, e i fusilli al fumé. Non mancheranno le fritture più amate, tra cui formaggio fritto, olive ascolane, cremini e i caratteristici frittelletti serviti con Mistrà, oltre a spiedini, salsicce e arrosticini.

L’evento è a ingresso libero e gratuito.

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