La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode e di portare una bottiglietta d’acqua

ASCOLI PICENO – Lunedì 24 agosto (partenza alle 21 da Piazza Matteotti) appuntamento con l’evento “Cecco d’Ascoli tra storia e leggenda”, un percorso culturale e storico aperto a persone di ogni età.

Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso, illustrato da una guida turistica, toccherà vari punti di interesse culturale e storico della città delle cento torri che sono legati a Cecco d’Ascoli.

Cecco d’Ascoli è stato un poeta, medico, insegnante, filosofo e astrologo italiano vissuto tra il 1269 e il 1327. Per il suo pensiero, ritenuto eretico in materia religiosa, fu arso vivo sul rogo dall’inquisizione cattolica.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode e di portare una bottiglietta d’acqua.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 23 agosto.

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