ASCOLI PICENO- Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Ricci. Il centrocampista, reduce dall’esperienza con la Sampdoria, ha sottoscritto un contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2028.

Nato a Roma il 27 maggio 1994, Matteo Ricci è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha conquistato la Coppa Italia Primavera nella stagione 2011/12 e la Supercoppa Primavera nella stagione 2012/13. Fratello gemello di Federico, ex calciatore dell’Ascoli, Matteo ha maturato le prime esperienze tra i professionisti in Serie C con Grosseto, Pistoiese e Pisa. Il suo percorso prosegue in Serie B, categoria nella quale si afferma stabilmente e che lascerà solo per la massima serie. Nella stagione 2016/17 veste la maglia del Perugia, collezionando 22 presenze, 2 gol e 1 assist. L’anno successivo si trasferisce alla Salernitana, dove totalizza 33 presenze, 3 reti e 2 assist. Nella stagione 2018/19 approda allo Spezia, dando vita a una delle esperienze più significative della sua carriera. In tre stagioni e mezzo con le Aquile, Ricci contribuisce alla storica promozione in Serie A, conquistata al termine della stagione 2019/20, condividendo questo traguardo anche con il fratello Federico. Nella stagione successiva arriva anche l’esordio nella massima serie. Complessivamente, saranno 99 le presenze con la maglia dello Spezia, impreziosite da 9 gol e 10 assist. Nella seconda parte della stagione 2021/22 si trasferisce al Frosinone, in Serie B, dove totalizza 31 presenze, 2 gol e 4 assist. La stagione successiva arricchisce il proprio percorso professionale con una parentesi all’estero, approdando in Turchia al Fatih Karagümrük, nella Süper Lig, la massima serie del calcio turco. Nella stagione 2023/24 fa ritorno in Italia, firmando per la Sampdoria. Con la formazione blucerchiata disputa tre stagioni in Serie B, raccogliendo complessivamente 56 presenze, 1 gol e 3 assist. Nel corso di una carriera che conta quasi 200 presenze in cadetteria, Matteo Ricci ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni giovanili, fino all’Under 20.

l Club bianconero accoglie con grande soddisfazione un calciatore di indiscussa esperienza e qualità, che potrà rappresentare un importante valore aggiunto per il gruppo di Mister Tomei.

Il centrocampista vestirà la maglia numero 27.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Filippo Palazzino a Cosenza Calcio S.r.l..

Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Palazzino chiude la sua esperienza con il Picchio dopo aver collezionato 20 presenze con la prima squadra: 5 in Serie B, nelle annate 2021/22 e 2022/23, e 15 in Serie C nella passata stagione. Nel corso della sua esperienza tra i professionisti, Palazzino ha inoltre vestito, in prestito, le maglie di Monterosi, Legnago e Picerno. Indimenticabile resterà la data del 14 gennaio 2022, giorno dell’esordio tra i professionisti e in Serie B, in occasione di Ternana-Ascoli (foto), quando fu schierato dal primo minuto.

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