ASCOLI PICENO – Prosegue la ricostruzione della scuola dell’infanzia e primaria “Leopardi” di
Castorano, in provincia di Ascoli Piceno. È stato disposto il trasferimento all’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche di 557.769,61 euro, somma che
consente di raggiungere l’80% del contributo complessivamente autorizzato per
l’intervento.
L’opera, ricompresa nell’Ordinanza speciale 31 del 2021, dispone oggi di un
finanziamento complessivo pari a 3.792.594,13 euro. Alla dotazione iniziale di 2,1
milioni di euro si sono aggiunti 995.382,11 euro per l’adeguamento prezzi e ulteriori
697.212,02 euro riconosciuti a seguito della seconda perizia di variante.
I lavori sono stati consegnati nel dicembre 2022 e, secondo la documentazione
contabile richiamata nel decreto, alla data del 13 marzo 2026 avevano raggiunto un
avanzamento pari a circa il
74% dell’importo contrattuale.
Prima del nuovo decreto erano già state trasferite risorse per 2.476.305,69 euro. Con
l’erogazione di ulteriori 557.769,61 euro si raggiunge quindi la quota dell’80%
dell’importo autorizzato, pari complessivamente a 3.034.075,30 euro. Il residuo
ancora da erogare ammonta a 758.518,83 euro.
“La ricostruzione delle scuole rappresenta una delle priorità assolute del nostro lavoro
– dichiara il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli –
perché intervenire sugli edifici scolastici significa investire sulla sicurezza, sulla qualità
dei servizi e soprattutto sul futuro delle nostre comunità. Il trasferimento di queste
ulteriori risorse consente di accompagnare concretamente l’avanzamento dei lavori
della scuola “Leopardi” di Castorano, un intervento importante per le famiglie e per
l’intero territorio. Continuiamo a lavorare, insieme al presidente della Regione
Francesco Acquaroli, all’Usr, al sindaco Rossanna Cicconi e a tutti i soggetti coinvolti,
affinché ogni opera possa procedere con continuità e arrivare a compimento nel più
breve tempo possibile. Restituire ai bambini luoghi sicuri, moderni e pienamente funzionali significa rafforzare la capacità dei nostri territori di vivere, crescere e
guardare al futuro”.
“La capacità di resilienza di un piccolo paese come Castorano – afferma la sindaca
Rossana Cicconi – passa anche attraverso la possibilità di continuare a garantire servizi
basilari di prossimità ai cittadini. Avere una nuova scuola, sicura, efficiente ed in grado
di rispondere adeguatamente alle necessità di un paese piccolo come il nostro, é uno
dei bisogni principali in grado di affrontare al meglio lo spopolamento e la denatalità,
due fattori che ci afliggono da tempo e che il sisma del 2016 ha acuito. Un grazie
sentito all’Ufficio Ricostruzione e, in particolare, al commissario Guido Castelli per la
sua vicinanza e per quanto fatto in questi ultimi anni a favore delle nostre zone”.
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