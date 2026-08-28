ASCOLI PICENO- Questo pomeriggio, nella sala stampa dello stadio Del Duca, si è svolta la conferenza di presentazione della nuova Curva Sud Rozzi. A distanza di dieci anni dal terremoto del 2016, oggi il settore ha finalmente rivisto la luce e, da domani, giorno della partita d’esordio casalingo dei bianconeri, la Sud tornerà a essere il fulcro del cuore pulsante del tifo ascolano.

Emozionati i presenti, a cominciare dal Sindaco Marco Fioravanti, fino al Presidente dell’Ascoli Calcio Bernardino Passeri e a Massimo Ubaldi, titolare della Ubaldi Costruzioni, che in tempi record ha restituito alla città l’ambita Curva.

Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Marco Fioravanti: “Oggi è una giornata molto emozionante. Qualche anno fa abbiamo vissuto tanta sofferenza a livello calcistico, ma il popolo si è rialzato e, grazie al presidente Passeri, abbiamo costruito un progetto di calcio nuovo e innovativo a livello italiano. Questa è una squadra che ha della magia: quando gioca si diverte, fa divertire e, quando va sotto, mantiene un’energia positiva. Significa che il gruppo supera l’individualismo, grazie a mister Tomei.

Ne approfitto per ringraziare tutta la Società, il Direttore Capaldi, il Direttore Sportivo, la Famiglia Passeri, Andrea e Dino: tutti straordinari. Oggi è una vittoria di popolo, perché questa pressione dal basso ha spinto me, i dirigenti, la commissione e l’impresa Ubaldi ad accelerare. Ringrazio Ubaldi e tutti coloro che si sono dati da fare affinché la chiusura dei lavori fosse anticipata da dicembre alla prima giornata in casa”.

Così il Presidente bianconero Bernardino Passeri: “Rozzi ha letteralmente creato la magia di Ascoli. Questo è un territorio che non ha molte possibilità di espressione, quanto meno a livello numerico. Quello che succede qui non accade in nessun’altra parte d’Europa se consideriamo il rapporto fra abitanti e presenze allo stadio. E tutto questo è merito di Costantino Rozzi.

Questa curva è un regalo che mi sono trovato. È nata dentro di me nel momento in cui, partecipando alla vita dei tifosi, ho capito l’importanza che aveva. Da lì sono diventato un problema per tutti: ho cominciato a mettere pressione”.

È poi intervenuto Massimo Ubaldi, titolare della Ubaldi Costruzioni: “Ci sono due date di riferimento: il 29 agosto 2025, quando è arrivato il permesso della Soprintendenza per poter iniziare i lavori, e il 12 giugno, quando abbiamo potuto mettere piede in campo, perché con i playoff in corso non era possibile lavorare.

Nel campionato scorso, ogni volta che la squadra giocava, bisognava chiudere il cantiere per poi riaprirlo alla fine della partita. Il cantiere è agibile per quanto riguarda l’ingresso dei tifosi; per il resto, nel giro di 15-20 giorni completeremo tutto.I tifosi devono essere particolarmente attenti alla gestione della loro casa. Ci vuole una dimostrazione di civiltà, sulla quale non ho dubbi”.

A seguire, sono arrivati gli interventi degli altri rappresentanti delle istituzioni, dal Senatore Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione legate al sisma del 2016, al Presidente della Provincia Fabio Salvi, fino all’Assessore allo Sport Domenico Stallone e all’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Cardinelli.

Dopo dieci anni di attesa, la Curva Sud Rozzi è dunque pronta a riabbracciare il popolo bianconero. Da domani, il settore tornerà a essere uno dei simboli più identitari dello stadio Del Duca e il cuore del tifo dell’Ascoli.

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