ASCOLI PICENO– Mister Tomei, al termine di Ascoli-Carrarese, ha commentato in sala stampa la prestazione dei bianconeri: “Abbiamo disputato un’ottima partita perché la Carrarese è venuta qui con un atteggiamento di blocco basso, è una squadra fisica e non era semplice entrare, ma noi siamo stati bravi nel palleggio e nel dominio. Siamo mancati a volte nell’uno contro uno, altre volte nel saltare l’uomo quando c’era la possibilità o nel mettere una palla più velenosa.

Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per far gol, poi ho visto la solita grande reazione, i ragazzi non ci stavano a perdere, d’altra parte avevamo condotto la gara e quindi il pareggio ci stava tutto. Sono contento della prestazione, queste partite vanno affrontate con pazienza. Sapevamo che la Carrarese aveva grande velocità in ripartenza, quindi con Samuele (Vitale ndr) l’abbiamo preparata in questo modo, con l’uomo in più, che, in questo caso, è stato il portiere.

Abbiamo giocato una partita da Ascoli, proporre questo gioco in una categoria in cui tanti si affacciano per la prima volta, è sintomatico di consapevolezza. Oggi i ragazzi hanno fatto un altro step di crescita dominando una partita contro una squadra fisica, che conosce la categoria da un anno in più rispetto a noi”.

Il tecnico bianconero ha espresso parole di elogio per l’attaccante Gori: “Ha fatto un gran gol, sono contento per lui, si mette sempre a disposizione. Come dicevo ieri in conferenza, abbiamo tutti ragazzi validi, a volte gioca uno a volte un altro, ma chi è entrato lo ha fatto molto bene, abbiamo più frecce al nostro arco”.

Infine un pensiero sulla nuova curva: “Un effetto spettacolare, rivolgo un plauso a tutti coloro che hanno lavorato per costruire questa meravigliosa curva, al Sindaco, a Ubaldi, al nostro Presidente, c’è stata una bella sinergia”.

L’attaccante bianconero, Gabriele Gori, ha espresso in sala stampa tutta la propria soddisfazione per un gol che è valso il pareggio:

“Sono contento per il gol, ma più per il pareggio, avevamo spinto per tutta la partita e avuto il predominio territoriale, ma su alcuni passaggi dovevamo fare meglio, soprattutto contro una squadra fisica come la Carrarese. Ero molto felice anche dopo la partita di Verona, quando avevo giocato cinque minuti, perché avevo spizzato e tenuto i tempi di gioco utili per portare a casa il risultato.Lì davanti con Chakir e Brunori si lavora molto bene, siamo tutti attaccanti forti”

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.