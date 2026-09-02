ASCOLI PICENO- Il Club bianconero chiude la sessione estiva di calciomercato s.s. 2026/27 con nove operazioni in entrata e 18 in uscita.
Questo il riepilogo completo:
Entrate:
– De Pieri Giacomo prestito con diritto di riscatto e contro riscatto da FC Internazionale
– Perciun Sergiu prestito con diritto di riscatto e contro riscatto da Torino FC
– Acampora Gennaro svincolato (dal Pescara) fino al 2028
– Oliveri Andrea prestito con diritto di riscatto e contro riscatto da Atalanta BC
– Crespi Gian Marco svincolato (da Kallithea, Grecia) fino al 2027 con opzione
– Bolsius Don definitivo da AC Perugia fino al 2028 con opzione per il prolungamento
– Gattoni Federico definitivo dal Siviglia fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione
– Ricci Matteo svincolato (da UC Sampdoria) fino al 2028
– Brunori Matteo prestito con diritto di riscatto da Palermo FC
Uscite:
– Re Alessio definitivo alla Maceratese
– Ciccanti Davide definitivo alla Recanatese
– Cozzoli Francesco definitivo al Savoia
– Bando Augusto in prestito al Potenza
– Corazza Simone risoluzione
– Tavcar Aljaz in prestito al Giulianova
– Galuppini Francesco in prestito all’Ospitaletto
– Pagliai Gabriele in prestito con diritto di riscatto al Catania
– Ndoj Emanuele risoluzione
– Oviszach Enrico in prestito con diritto di riscatto al Foggia
– Zagari Ruben in prestito al Lanciano
– Caucci Andrea in prestito al Teramo
– Palazzino Filippo definitivo al Cosenza
– Conti Luca in prestito all’Unipomezia
– De Witt Francesco risoluzione
– Gorica Kevin in prestito al Tau
– Barosi Davide risoluzione
– Del Sole Ferdinando definitivo al Foggia
Dieci i rinnovi di contratto:
Vitale Samuele rinnovo fino al 2028
Lo Scalzo Luca rinnovo fino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione
Alagna Manuel rinnovo fino al 2029
Silipo Andrea rinnovo fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione
Bando Augusto rinnovo fino al 2029
Chakir Amine rinnovo fino al 2029
D’Uffizi Simone rinnovo fino al 2030
Damiani Samuele fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione
Caucci Andrea rinnovo fino al 2028
Gorica Kevin rinnovo fino al 2028
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