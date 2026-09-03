ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Si informa la cittadinanza che, con decreto sindacale 97 del 4 agosto 2026, il rientro pomeridiano degli uffici comunali, originariamente previsto per giovedì 10 settembre 2026, è stato anticipato a lunedì 7 settembre 2026, per consentire al personale di partecipare a un corso di formazione obbligatorio che si terrà proprio in quella giornata anche nelle ore pomeridiane.

Di conseguenza, lunedì 7 settembre gli uffici comunali resteranno aperti al pubblico sia al mattino sia nel pomeriggio, secondo gli orari di ciascun servizio. Giovedì 10 settembre, invece, gli uffici saranno aperti al pubblico esclusivamente al mattino.

Si invita pertanto l’utenza a tenere conto di questa variazione nell’organizzare eventuali accessi agli uffici comunali nei giorni interessati.

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