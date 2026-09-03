ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 532 del 3 settembre 2026 l’Amministrazione ordina l’istituzione per il giorno 08/09/2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00:
- l’interdizione della circolazione veicolare e pedonale in via Castellana;
- l’interdizione della circolazione veicolare sul tratto di via Lungo Castellano Sisto V all’intersezione con via Castellana per un’area meglio individuata nella planimetria prodotta per la fase di montaggio gru e che si allega al presente provvedimento: dovrà essere garantito il transito pedonale in sicurezza;
- la revoca dell’offerta di sosta ubicata sul lato sud della Via L. Castellano Sisto V e contestualmente il divieto di sosta rimozione coatta;
- la revoca dell’offerta di sosta riservata ai veicoli muniti di pass per l’accesso e sosta in Z.T.L. e il divieto di sosta rimozione coatta per l’area parcheggio sita all’intersezione tra la Via Castellana e Via L.Castellano Sisto V;
- obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli all’intersezione con Via L. Castellano Sisto V per le provenienze da Via Pacifici;
- obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli all’intersezione con Via L. Castellano Sisto V per le provenienze dal Ponte di Porta Cartara;
- installazione segnaletica di preavviso “Lungo Castellano Sisto V chiuso nelle seguenti fasce orarie dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di martedì 8 settembre 2026” all’altezza della rotatoria di via Adriatico (raccordo autostradale) e rotatoria via Adriatico/Mediterraneo;
- presenza per tutta la durata dei lavori di movieri, a cura e spese della ditta incaricata di eseguire i lavori in via Lungo Castellano Sisto V all’intersezione con Via Pacifici al fine di informare gli utenti delle limitazioni imposte dal presente provvedimento; nel punto di chiusura e su ogni immissione su Lungo Castellano Sisto V, al fine di consentire il “transito a senso unico alternato da movieri” con obbligo di coordinarsi per garantire la sicurezza della circolazione.
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