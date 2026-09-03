ASCOLI PICENO – Dopo il successo delle prime due edizioni nel cortile di Palazzo dell’Arengo, “Sulle orme del passato: la Roma imperiale rivive ad Ascoli” cambia location e si allarga.

La III edizione si terrà domenica 6 settembre 2026, dalle ore 10 alle 18, ai Giardini Pubblici di Corso Vittorio Emanuele, a cura dell’Associazione Centuria Picena.

Ingresso gratuito, evento per adulti e bambini.

Uno spazio più ampio per accogliere i visitatori. Tra gli allestimenti, il pubblico potrà scoprire il Castra visitando una tenda romana arredata, con gli oggetti della vita quotidiana del legionario;

la Panoplia militare, ammirando fedeli riproduzioni di loriche, gladi e scudi; l’abbigliamento civile e gli ornamenti femminili; la cucina e l’alimentazione nel mondo romano, illustrati dai rievocatori della Centuria Picena.

In programma inoltre le didattiche interattive con il lancio del pilum e i ludi romani, i giochi dell’antichità ricostruiti dalle fonti storiche e subito giocabili. “Vogliamo portare la storia fuori dai libri, farla vivere, provare e giocare – spiega la Centuria Picena – Un evento pensato per le famiglie, ma con rigore storico.”

SCHEDA EVENTO

Cosa: Sulle orme del passato: la Roma imperiale rivive ad Ascoli – III Edizione

Quando: Domenica 6 settembre 2026, ore 10-18

Dove: Giardini Pubblici, Corso Vittorio Emanuele, Ascoli Piceno

Ingresso: Gratuito

A cura di: Associazione Centuria Picena

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