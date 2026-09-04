ASCOLI PICENO – Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, il FAI Marche organizzerà un evento di portata storica per il territorio “Lo splendore dei Teatri UNESCO nelle Marche”. Per la prima volta, gli otto teatri delle Marche riconosciuti come Patrimonio Mondiale dell’Umanità apriranno insieme le loro porte al pubblico in un’unica grande iniziativa corale: sei strutture saranno visitabili nella giornata di sabato e due nella giornata di domenica. Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, da sempre impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, accoglie con grande entusiasmo il riconoscimento UNESCO e intende contribuire attivamente alla riscoperta dei teatri interessati. con l’obiettivo di favorirne la conoscenza e di sottolinearne il valore storico, culturale e identitario.

Il progetto celebra infatti lo straordinario traguardo raggiunto lo scorso 26 luglio, data della proclamazione del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana dell’Italia Centrale tra XVIII e XIX secolo” a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. I teatri condominiali all’italiana rappresentano un modello unico al mondo e oggi rappresentano una componente significativa dell’identità culturale e storica del territorio regionale.

L’evento FAI del 12 e 13 settembre vedrà una stretta sinergia istituzionale con la Regione Marche, affiancata dalle amministrazioni comunali e dalle fondazioni di riferimento. Daniela Bruno, Direttrice Culturale del FAI, unitamente a Giuseppe Rivetti, Presidente Regionale FAI Marche, esprimono grande soddisfazione per un’iniziativa dal forte valore identitario, capace di riunire in un unico percorso integrato le migliori testimonianze della tradizione teatrale marchigiana. Un particolare ringraziamento alla Regione Marche per la condivisione dell’iniziativa.

Saranno coinvolte le Delegazioni territoriali FAI per offrire un programma articolato di visite: Sabato 12 settembre: Teatro G.B. Pergolesi (Jesi), Teatro Ventidio Basso (Ascoli Piceno), Teatro Serpente Aureo (Offida), Teatro Lauro Rossi (Macerata) e Teatro Feronia (San Severino Marche), Teatro dell’Aquila (Fermo). Domenica 13 settembre: Teatro Bramante (Urbania) e Teatro Gentile da Fabriano (Fabriano).

Questo il programma con i dettagli e modalità di prenotazione:

Sabato 12 settembre 2026

Jesi (AN) – Teatro G.B. Pergolesi: turno unico di visita alle ore 18:00 (su prenotazione). .

Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso: visite dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Offida (AP) – Teatro Serpente Aureo: visite dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Macerata – Teatro Lauro Rossi: turni di visita dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

San Severino Marche (MC) – Teatro Feronia: turno unico di visita alle ore 21:30.

Fermo – Teatro dell’Aquila: turno unico di visita alle ore 11:00 (su prenotazione).

Domenica 13 settembre 2026

Fabriano (AN) – Teatro Gentile da Fabriano: turno unico di visita alle ore 17:30 (su prenotazione).

Urbania (PU) – Teatro Bramante: due visite (alle ore 10:30 e alle 16:00)

Si consiglia di consultare gli orari e le date di apertura dei singoli teatri su:

https://fondoambiente.it/ eventi?s=marche

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