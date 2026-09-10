ASCOLI PICENO – Si è è svolta il 9 settembre l’Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti, per l’Ascoli Calcio c’era il Presidente Bernardino Passeri. In apertura la visita del Presidente federale Giovanni Malagò, invitato dal Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin a partecipare all’incontro. In particolare, Malagò ha aggiornato l’Assemblea di questi primi due mesi di presidenza toccando diversi temi, Nazionale, giovani e nuove risorse:

“La Lega Serie B – ha detto – è una componente fondamentale del calcio italiano, con cui la Federazione vuole costruire una progettualità che guardi lontano, anche oltre il 2032. Dobbiamo investire sui giovani e metterci nelle condizioni di restituire prestigio e successi al calcio italiano. Per questo stiamo già lavorando a pieno regime con Mancini, Ranieri e Zola. Serve una politica di grande attenzione ai costi, ma anche la capacità di trovare nuove risorse. Ci aspetta una grande sfida e la giocheremo uniti, di squadra. Il calcio italiano deve recuperare rispetto e considerazione. Adesso è il momento di cambiare passo, tutti insieme”.

Bedin ha ribadito il ruolo della Lega Serie B come “componente disponibile e responsabile per collaborare a disegnare le riforme necessarie a rilanciare il sistema”. A questo proposito lo stesso Bedin ha preannunciato un dossier da portare all’attenzione della Figc e di Malagò nelle prossime settimane, dopo la necessaria condivisione nelle commissioni interne alla Lega, su supporto vivai, valorizzazione del talento e tutela del percorso formativo a partire dal vincolo sportivo.

In chiusura di confronto Bedin ha consegnato a Malagò una copia della Coppa Nexus del campionato. Nelle comunicazioni Bedin ha illustrato una fotografia delle prime tre giornate di campionato, che riportano di un numero di gol e di tiri mai così alto negli ultimi cinque anni: con una media rispettivamente di 2,67 reti a partita e di circa 28 conclusioni verso la porta. 72% è il minutaggio degli italiani scesi in campo, mentre l’aumento del tempo effettivo è di oltre 4’ in più rispetto alla scorsa stagione.

Si è registrata una riduzione delle espulsioni (0,17) e ammonizioni (3,90) sempre rispetto agli ultimi cinque campionati; infine, e non accadeva dalla stagione 2012/2013, nei primi tre turni si è sempre segnato in tutte le partite disputate.

Sempre nelle comunicazioni Bedin ha affrontato anche il tema degli orari gare nelle prime giornate di campionato. Quanto accaduto nello scorso weekend, infatti, ha aperto una riflessione da parte del Presidente della Lega Serie B condivisa con l’Assemblea, nella quale si è deciso che le gare delle prossima giornata su terreni sintetici, maggiormente sensibili al caldo, non si disputeranno alle 15.

Bedin ha poi aggiornato l’Assemblea sulle interlocuzioni relative ai diritti televisivi e commerciali che hanno registrato un incremento molto importante delle partnership di Lega Serie B, con una crescita complessiva dell’85% rispetto alla stagione 24/25, grazie ai rinnovi dei precedenti sponsor e alla chiusura di cinque nuovi contratti.

Nomine Commissioni federali: confermato il Segretario generale del Modena Andrea Russo in rappresentanza per la Lega B nella Commissione dirigenti sportivi. Necessità invece di rinnovamento per il Consiglio direttivo del settore tecnico e di quello del Settore giovanile e scolastico: nel primo è stato nominato il Direttore operativo del Palermo Francesco Barresi, nel secondo il responsabile del Settore giovanile del LR Vicenza Michele Nicolin. Nell’ottica di un miglioramento infrastrutturale è stato confermato il provvedimento introdotto a metà della scorsa stagione di una premialità per il miglior stadio, inteso come accoglienza, terreno di gioco e, infine, decoro e cura di dettagli.

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