ASCOLI PICENO – La Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno ha adottato due

interdittive e tre misure di prevenzione collaborativa nei confronti di imprese edili che

avevano richiesto l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori per partecipare

alla ricostruzione post sisma 2016 nel Centro Italia.

Le interdittive riguardano imprese per le quali sono emersi collegamenti con ambienti

camorristici e con esponenti di spicco della criminalità organizzata foggiana. Le misure

di prevenzione collaborativa, della durata di dodici mesi, interessano tre aziende

interconnesse, con sede nell’Aquilano, per rapporti occasionali tra alcuni titolari ed

esponenti di vertice della criminalità organizzata campana.

Salgono così a 29 i provvedimenti antimafia adottati dall’inizio dell’anno: 24

interdittive e 5 misure di prevenzione collaborativa.

«Manteniamo alta l’attenzione sui tentativi di infiltrazione mafiosa nella ricostruzione

del Centro Italia, per tutelare le ingenti risorse stanziate dal Governo e assicurare che

gli interventi siano realizzati da imprese che operano nella legalità», ha dichiarato il

Prefetto Paolo Canaparo, Direttore della Struttura per la prevenzione antimafia. «I

provvedimenti adottati sono il risultato del rafforzamento delle attività di

prevenzione, in linea con le indicazioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e

di una collaborazione consolidata con il Commissario straordinario per la ricostruzione

sisma 2016, senatore Guido Castelli. Un impegno condiviso che accompagna

l’avanzamento dei lavori e sostiene le imprese sane, a tutela delle comunità colpite

dal sisma. Questa esperienza ha trovato ulteriore sviluppo nella collaborazione

recentemente avviata con il Commissario straordinario per il sisma e la frana di Ischia

e nell’innovativo protocollo di legalità per la ricostruzione post sisma dell’Aquila del

2009, sottoscritto ieri con il Coordinatore della Struttura di missione, Mario Fiorentino,

i Prefetti dell’Aquila, di Chieti, di Teramo e di Pescara e i titolari degli Uffici speciali per

la ricostruzione. Un modello di forte collaborazione che mette a disposizione strumenti

più efficaci per intercettare i tentativi di condizionamento mafioso e contrastare quei

fenomeni di illegalità che rischiano di pregiudicare la celerità e la qualità degli

interventi e mettere in pericolo la sicurezza della manodopera».

«La ricostruzione dell’Appennino centrale si conferma un vero laboratorio nazionale,

capace di elaborare modelli, procedure e strumenti replicabili anche negli altri contesti

emergenziali. Questo vale per molti ambiti della nostra attività, ma soprattutto per la

tutela della legalità e della sicurezza del lavoro, aspetti decisivi per garantire una

ricostruzione sana, trasparente e di qualità. I provvedimenti adottati testimoniano

l’efficacia della collaborazione costruita con il prefetto Paolo Canaparo e con la

Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno: un presidio rigoroso

che protegge le risorse pubbliche, le comunità colpite e le tante imprese che lavorano

correttamente – ha dichiarato il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma

2016, senatore Guido Castelli – La nostra azione si fonda anche su un approccio

fortemente innovativo, che utilizza le evoluzioni tecnologiche per presidiare gli aspetti

più delicati della ricostruzione. Il badge elettronico di cantiere, il settimanale di

cantiere e la piattaforma GE.DI.SI. consentono di rendere più tempestivi ed efficaci i

controlli, migliorare la tracciabilità delle attività e rafforzare la tutela dei lavoratori.

Legalità, sicurezza e innovazione non sono adempimenti separati, ma parti di un’unica

strategia: accelerare la ricostruzione senza arretrare di un millimetro sul rispetto delle

regole e sulla qualità del lavoro».

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