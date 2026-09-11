ASCOLI PICENO – Visitare Piazza del Popolo, percorrere Via del Trivio ed entrare nel Chiostro di San Francesco anche a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. È l’idea alla base del progetto in realtà virtuale realizzato da Alesi Design e donato alla città di Ascoli Piceno. Alesi Design è uno studio specializzato nella progettazione di Data Center che utilizza quotidianamente tecnologie di Digital Construction, BIM e realtà virtuale. La quasi totalità dei progetti professionali dello studio è però coperta da accordi di riservatezza e non può essere mostrata pubblicamente. Da qui è nata l’idea di utilizzare queste competenze per qualcosa di completamente diverso: ricreare Ascoli Piceno in realtà virtuale e renderla accessibile gratuitamente.

“La nostra città – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – ha una storia e un patrimonio artistico che meritano di essere raccontati con tutti gli strumenti che il presente ci mette a disposizione. La realtà virtuale è una di queste opportunità: uno strumento capace di abbattere le distanze e di offrire a chiunque un assaggio della bellezza che solo attraversando le nostre piazze e le nostre rue si può apprezzare fino in fondo. Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore delle nuove tecnologie applicate alla promozione turistica, e per questo desidero ringraziare Alesi Design per aver scelto di mettere a disposizione della città le proprie competenze”.

Un primo viaggio virtuale ad Ascoli

Nella prima versione dell’esperienza sono stati ricostruiti alcuni luoghi simbolo del centro storico: Piazza del Popolo, Via del Trivio e il Chiostro di San Francesco. Il progetto non nasce tanto per chi vive ad Ascoli e può già attraversarne fisicamente gli spazi, quanto per chi ancora non conosce la città o per chi la conosce, ma oggi vive lontano. L’obiettivo è utilizzare la realtà virtuale anche come strumento di incoming e promozione del territorio: offrire un primo incontro immersivo con Ascoli capace di suscitare curiosità e, auspicabilmente, il desiderio di visitarla poi realmente.

“Volevamo utilizzare una tecnologia che fa parte del nostro lavoro quotidiano per restituire qualcosa alla città. La realtà virtuale permette di far vivere Ascoli anche a chi si trova dall’altra parte del mondo. Se questa esperienza riuscirà a far venire a qualcuno la voglia di conoscere la città dal vivo, avrà raggiunto il suo obiettivo” ha spiegato Umberto Alesi, direttore tecnico di Alesi Design. L’esperienza è realizzata come un gioco gratuito e sarà disponibile per Meta Quest. Il progetto parte da tre luoghi, ma nasce con la possibilità di crescere nel tempo, ampliando progressivamente la porzione di città visitabile virtualmente. Un piccolo dono digitale ad Ascoli Piceno, pensato per portare la città oltre i suoi confini fisici e farla scoprire a un pubblico nuovo.

Per assistenza è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].

Tutte le informazioni, nonché i manuali e il file di installazione, sono disponibili al link https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28381





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