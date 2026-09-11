Appuntamento il 13 settembre. E’ necessario avere un equipaggiamento adeguato: pantaloni lunghi e comodi, scarpe da trekking con suola scolpita e antiscivolo, abbigliamento a strati, cappello o fazzoletto e crema solare

ASCOLI PICENO – Un viaggio nel tempo tra natura, storia e antichi saperi.

È quello in programma il 13 settembre nell’area di Roccafluvione, con un’escursione alla scoperta di uno degli angoli più affascinanti e meno conosciuti dell’Appennino Centrale.

L’appuntamento è alle 9.30 alla Tana dei Sognatori-Cascate di Forcella, da dove prenderà il via la camminata organizzata da Fuselli e Filari Viaggi di Offida, con la presenza di guide ambientali escursionistiche.

Il percorso porterà i partecipanti nel cuore dell’Appennino Perduto, attraverso un anello di circa 9,5 chilometri, con un dislivello di 350 metri. Un itinerario pensato non soltanto per ammirare il paesaggio, ma anche per riscoprire la storia e le forme di vita comunitaria che hanno caratterizzato questi territori. Un patrimonio di memorie e saperi raccontato anche dalla partigiana e scrittrice Joyce Lussu, figura legata alla storia e alla cultura delle comunità dell’area.

L’escursione avrà una durata complessiva di circa 4 ore e 30 minuti, comprese le soste, e condurrà i partecipanti alla scoperta di luoghi appartati e suggestivi dell’Appennino, tra natura e testimonianze del passato.

Al termine della camminata sarà possibile concedersi un momento di ristoro alle Cascate di Forcella, con un tuffo nelle acque o, più semplicemente, immergendo i piedi. La giornata si concluderà con un bicchiere alla Tana dei Sognatori.

La partecipazione ha un costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i minori, che dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto. L’escursione è consigliata a partire dai 10 anni. La quota comprende il servizio delle guide ambientali escursionistiche, mentre il pranzo è al sacco. Su richiesta, l’organizzazione può occuparsi anche del pranzo, tenendo conto di eventuali intolleranze o allergie alimentari.

È inoltre possibile sottoscrivere, al costo di un euro, un’assicurazione contro gli infortuni.

Per affrontare il percorso è necessario avere un equipaggiamento adeguato: pantaloni lunghi e comodi, scarpe da trekking con suola scolpita e antiscivolo, abbigliamento a strati, cappello o fazzoletto e crema solare. È consigliato portare almeno un litro d’acqua a persona; lungo il percorso è infatti presente una sola fonte, situata a metà dell’itinerario.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Fuselli e Filari Viaggi all’indirizzo [email protected] oppure ai numeri 0736 498010 e 3280191665 (Veronica).

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